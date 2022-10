Paramount+: Ab 8. Dezember in Deutschland und bei SKY

Der Video-Streaming-Dienst Paramount+, der in anderen Europäischen Märkten wie etwa in Italien schon seit Mitte September verfügbar ist, wird am 8. Dezember auch in Deutschland starten. Schon jetzt bietet Paramount+ eine E-Mail-Erinnerung für interessierte Anwender an, die sich über die baldige Verfügbarkeit von „Hollywood-Blockbustern, exklusiven Originals, herausragenden Serien und spektakulären Shows“ informieren lassen möchten.

Ohne Mehrkosten in Sky Cinema

Knapp zwei Monate vor dem Deutschland-Start hat der Pay-TV-Sender SKY heute angekündigt, seinen Abo-Kunden den Zugang zu Paramount+ ohne Mehrkosten anzubieten. Dies gilt für all jene SKY-Nutzer, die sich für die Zubuchoption Sky Cinema entschieden haben.

SKY gibt einen Wert von 7,99 Euro pro Monat an, was darauf hindeutet, dass Paramount+ hierzulande mit dem selben Preismodell wie in Italien an den Start gehen wird: Monatlich 7,99 Euro oder ein Jahresabonnement für 79,90 Euro. Zudem können sich alle Anwender auf eine 7-tägige Testphase einstellen.

7,99 Euro pro Monat

Im Angebot von SKY wird Paramount+ mit einer eigenen App verfügbar sein, unklar ist jedoch, ob SKY-Kunden auch die Möglichkeit haben werden sich in die offizielle Paramount+-Applikation einzuloggen, die in den bereits bespielten Regionen für iPhone, iPad und Apple TV zur Verfügung steht.

Paramount+ startete in den Vereinigten Staaten 2014 ursprünglich als CBS All Access und lockte Zuschauer vor allem mit Star Trek: Discovery. Im September 2020 startet die Streaming-Plattform dann neu als Paramount+ und bietet unter anderem aktuelle Kinofilme zum Abruf an, die nur eineinhalb Monate nach dem Kinostart auch auf der Streaming-Plattform landen. Zu den hochkarätigen Titeln zählen unter anderem Top Gun: Maverick und Scream 5.