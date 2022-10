Noch mehr Nachfragen: iOS 16.1 setzt Kopier-Erlaubnis

Um die Interaktion zwischen unterschiedlichen Applikationen zu beschleunigen, sind einige Anwendungen in der Lage direkt auf die Zwischenablage des iPhones zuzugreifen und diese auszulesen. Google Maps etwa prüft die Zwischenablage des iPhones auf zuvor kopierte Adressen.

Werden Anschriften oder Straßenadressen in der Zwischenablage erkannt, bietet die Karten-Applikation diese direkt unter dem Suchfeld zur Schnellauswahl an, ohne ein manuelles Einfügen vorauszusetzen. In Fall der Karten-Applikation also eine durchaus praktische Hilfestellung, die von neugierigen Anwendungen jedoch auch missbraucht werden kann.

Missbrauch durch Drittanbieter-Apps

So könnten Drittanbieter-Apps mit Zugriff auf die Zwischenablage diese bei jedem Wechsel in die eigene Anwendung auslesen und auf interessante Inhalte hin sichten. Auch eine Zuordnung der Inhalte zu Nutzerprofilen wäre möglich.

Damit diese nicht bzw. nur eingeschränkt geschieht wird Apple mit der Ausgabe von iOS 16.1 eine neue Datenschutz-Einstellung in den Einstellungen des iPhone-Betriebssystems ablegen, in der Anwender grundsätzlich festlegen können, ob kopierte Inhalte von Applikation A von Applikationen B und C ausgelesen werden können.

iOS 16.1 mit neuer Einstellung

Anwender haben dann die Möglichkeit festzulegen, dass im Browser kopierte Inhalte stets von anderen Apps ausgelesen werden dürfen, in einer Tagebuch-Applikation kopierte Inhalte jedoch vor den neugierigen Augen der installierten Drittanbieter-Apps versteckt werden sollen.

Mit den globalen Einstellungen im Datenschutz-Menü, die dem Blogger Joe Rossignol zuerst aufgefallen sind, korrigiert Apple zudem auch eine Verhalten, dass bei einigen Anwendern eine Dauernachfrage in Sachen Kopier-Erlaubnis provozierte.

Einsetzen erlauben? Apple will wiederholte Abfragen in den Griff bekommen

Zum einen denkt Apple hier mit und sorgt sich um die Datenschutz-Kapazitäten des iPhones, zum anderen bläht der neue Schalter die ohnehin schon bis zum Bersten gefüllten Einstellungen des iPhones noch ein Stückchen weiter auf.