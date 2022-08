Apple Watch: Neues Schlüsselbund-Ladegerät mit USB-C

Der Kostenpunkt liegt hier bei 49 Euro . Der iWalk-Akku selbst lässt sich sowohl per Lightning- als auch per USB-C-Kabel laden und ist (wie die beiden anderen Modelle) mit allen Generationen der Apple Watch kompatibel.

Selbst lässt sich der Schlüsselbundanhänger per USB-C-Kabel mit Energie versorgen und informiert mit vier Füllstands-LEDs über seinen aktuellen Ladezustand. Ein Taster auf der Gerätefront schaltet das Ladegerät ein- und auch wieder aus. Der Schlüsselbundanhänger misst 16 cm x 4,6 cm x 6,5 cm und wird mit dem 15-Prozent-Rabattgutschein auf der Produktseite zum Preis von 20,40 Euro in den Markt eingeführt.

