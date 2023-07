BMW Motorrad: Neustart für Miet-Portal „Rent A Ride“

Neben dem Mietangebot „Rent A Ride“ bietet die BMW-Erlebnisplattform FUEL FOR LIFE den Zugriff auf Trainings, Events, Routen und Reisen an.

So offeriert „Rent A Ride“ den Zugriff auf etwa 2.000 neuwertige Mietmotorräder bei über 300 BMW-Partnern. Diese lassen sich bis zu 28 Tage am Stück mieten. Beispiel R 1250 GS: Für 3 Tage und 600 Inklusivkilometer zahlt man 439 Euro. Für 28 Tage und 6.000 Inklusivkilometer werden 2.676 Euro fällig.

Um der massiven Nachfrage gerecht zu werden, hat BMW Motorrad das Miet-Portal „Rent A Ride“ jetzt überarbeitet und in FUEL FOR LIFE integriert, die so genannte Erlebnisplattform des Unternehmens.

Zudem verbucht BMW in Deutschland einen Marktanteil von 21,27 Prozent des deutschen Motorradmarktes für sich – dies ist genau so viel wie die beiden nächstplatzierten Marken, Honda (10,79%) und Kawasaki (10,49%), gemeinsam auf die Waage bringen.

Insert

You are going to send email to