Panero organisiert Einkaufslisten mit Apple Intelligence

Das Angebot an Einkaufslisten-Apps ist groß, dennoch sind uns interessante Neuerscheinungen stets eine Erwähnung wert. Mit Panero hat der Schweizer Entwickler Sascha Mierke hier einen Neuzugang am Start.

Panero lässt sich grundsätzlich ohne Benutzerkonto verwenden und verzichtet nach Angaben des Entwicklers auf Tracking und die Erfassung persönlicher Daten. Ohne Nutzung von iCloud bleiben die Einkaufslisten ausschließlich auf dem jeweiligen Gerät. Wer Apples Cloud-Dienst verwendet, kann seine Listen nicht nur zwischen mehreren Geräten synchronisieren, sondern auch mit Familienmitgliedern oder Freunden teilen.

Apple Intelligence erkennt Mengen und Einheiten

Mit Panero lassen sich Artikel zusammen mit Mengenangaben und Einheiten erfassen und automatisch passenden Kategorien zuordnen. Die dafür benötigte Verarbeitung übernimmt Apple Intelligence lokal auf dem Gerät. Bei Eingaben wie „2 Liter Milch“ erkennt die App beispielsweise den Artikel „Milch“ und die Mengenangabe „2 Liter“ und ordnet den Eintrag der passenden Kategorie zu.

Die App berücksichtigt auch vorherige Einkäufe. So soll sich Panero die beim Einkauf übliche Reihenfolge der Artikel merken und die Listen entsprechend sortieren. Mit dem aktuellen Update auf Version 1.4 werden beim Tippen zudem bereits verwendete Artikel vorgeschlagen.

Ortsabhängige Erinnerungen beim Einkauf

Auch ortsabhängige Erinnerungen sind neu hinzugekommen. Nutzer können einer Einkaufsliste bis zu fünf Geschäfte beziehungsweise Standorte zuweisen. Nähert sich der Nutzer einem dieser Orte und befinden sich noch offene Artikel auf der Liste, kann die App daran erinnern.

Für den Einkauf selbst lässt sich Panero auch auf der Apple Watch verwenden. Darüber hinaus stehen auf dem iPhone Widgets sowie Live-Aktivitäten zur Verfügung. Letztere können den nächsten Artikel der Einkaufsliste auf dem Sperrbildschirm und bei unterstützten Geräten in der Dynamic Island anzeigen.

Vollversion als Einmalkauf

Mit grundlegendem Leistungsumfang lässt sich Panero kostenlos verwenden. Erweiterte Funktionen wie die Auswertung von Eingaben mit Apple Intelligence, die Synchronisierung über iCloud und das gemeinsame Bearbeiten von Listen erfordern eine einmalige Freischaltung für 6,99 Euro.