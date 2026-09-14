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Neue App mit iCloud-Anbindung

Panero organisiert Einkaufslisten mit Apple Intelligence
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Das Angebot an Einkaufslisten-Apps ist groß, dennoch sind uns interessante Neuerscheinungen stets eine Erwähnung wert. Mit Panero hat der Schweizer Entwickler Sascha Mierke hier einen Neuzugang am Start.

Panero lässt sich grundsätzlich ohne Benutzerkonto verwenden und verzichtet nach Angaben des Entwicklers auf Tracking und die Erfassung persönlicher Daten. Ohne Nutzung von iCloud bleiben die Einkaufslisten ausschließlich auf dem jeweiligen Gerät. Wer Apples Cloud-Dienst verwendet, kann seine Listen nicht nur zwischen mehreren Geräten synchronisieren, sondern auch mit Familienmitgliedern oder Freunden teilen.

Apple Intelligence erkennt Mengen und Einheiten

Mit Panero lassen sich Artikel zusammen mit Mengenangaben und Einheiten erfassen und automatisch passenden Kategorien zuordnen. Die dafür benötigte Verarbeitung übernimmt Apple Intelligence lokal auf dem Gerät. Bei Eingaben wie „2 Liter Milch“ erkennt die App beispielsweise den Artikel „Milch“ und die Mengenangabe „2 Liter“ und ordnet den Eintrag der passenden Kategorie zu.

Panero Screenshots 1

Die App berücksichtigt auch vorherige Einkäufe. So soll sich Panero die beim Einkauf übliche Reihenfolge der Artikel merken und die Listen entsprechend sortieren. Mit dem aktuellen Update auf Version 1.4 werden beim Tippen zudem bereits verwendete Artikel vorgeschlagen.

Ortsabhängige Erinnerungen beim Einkauf

Auch ortsabhängige Erinnerungen sind neu hinzugekommen. Nutzer können einer Einkaufsliste bis zu fünf Geschäfte beziehungsweise Standorte zuweisen. Nähert sich der Nutzer einem dieser Orte und befinden sich noch offene Artikel auf der Liste, kann die App daran erinnern.

Panero Screenshots 2

Für den Einkauf selbst lässt sich Panero auch auf der Apple Watch verwenden. Darüber hinaus stehen auf dem iPhone Widgets sowie Live-Aktivitäten zur Verfügung. Letztere können den nächsten Artikel der Einkaufsliste auf dem Sperrbildschirm und bei unterstützten Geräten in der Dynamic Island anzeigen.

Vollversion als Einmalkauf

Mit grundlegendem Leistungsumfang lässt sich Panero kostenlos verwenden. Erweiterte Funktionen wie die Auswertung von Eingaben mit Apple Intelligence, die Synchronisierung über iCloud und das gemeinsame Bearbeiten von Listen erfordern eine einmalige Freischaltung für 6,99 Euro.

Laden im App Store
Panero - Einkaufsliste
Panero - Einkaufsliste
Entwickler: Sascha Mierke
Preis: Kostenlos+
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14. Sep. 2026 um 12:36 Uhr von chris Fehler gefunden?


    5 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Ob da wirklich die „Intelligence“ angeworfen werden muß? Da werden simple Trigger ausgewertet. Der Apple Newton konnte so etwas in der Art schon. „Mittagessen mit Fridolin im DaSalvo“ sucht aus der Kartei den Fridolin raus, ordnet als Ort das DaSalvo zu, wenn es auch in der Kartei steht und terminiert das ganze auf 12 Uhr. Dann wird automatisch eine Erinnerung eingestellt und fertig. Das war in den frühen Neunzigerjahren und hatte nicht einmal etwas mit maschinellem Lernen zu tun. Wenn das heute in 2 Liter Milch aufgeteilt werden soll, bedarf das sicherlich keines großen Programmieraufwandes. Aber man kann KI draufschreiben und Einnahmen generieren.

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  • Ich suche eine App zum Einkaufen, die mir ähnlich Kaufda die günstigen Preise anzeigt , ohne das ich jedesmal eine neue Liste anlegen muss

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  • Und wenn das iPhone noch kein Apple Intelligence unterstützt? Nach einem kurzen Test scheint mir das doch eine sehr einfache App zu ohne wirklichen Vorteil zu einer Einkaufsliste in Erinnerungen zu sein. Aber vielleicht übersehe ich ja was…

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  • Die Idee ist ja nett, nur um DIE Hauptfunktion der App testen zu können, muss ich sie kaufen. Schwierig. Ich bleibe bei PON, da hat sich in den letzten Wochen sehr viel getan.

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  • Da gibt es auch ein Abo. Bald brauchen wir eine App mit Abo um furzen zu dürfen. Das selbe mit den Wasser remindern oder Wecker Apps mit Abo. Manchmal ist weniger kapitalismus mehr. Das mit den abos läuft aus dem Ruder. Lieber einmal einen angemessen Preis zahlen und nicht 50€

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