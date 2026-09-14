Die Hinweise auf einen von Apple entwickelten Spiele-Controller werden konkreter. Nachdem Anfang September Spuren von zwei bislang nicht veröffentlichten Eingabegeräten in einer Vorabversion von iOS aufgetaucht waren, liefert der über Apple-Interna gut unterrichtete Journalist Mark Gurman nun weitere Details. Demnach soll Apple tatsächlich an zwei Controllern arbeiten, die für die Verwendung mit dem iPhone vorgesehen sind. Die Geräte sollen unter der Marke Beats erscheinen.

Die neuen Controller seien bereits seit über einem Jahr in Arbeit. Die Verantwortung für Konzeption und Produktentwicklung soll dabei maßgeblich bei Mitarbeitern der Apple-Tochter Beats liegen.

Anwender wie 8-Bit haben verschiedene Varianten von Game-Controllern fürs iPhone im Programm

Beats übernimmt neue Produktkategorien

Beats ist längst nicht mehr ausschließlich für Kopfhörer und Lautsprecher zuständig. Unter der Marke werden inzwischen auch Zubehörprodukte wie iPhone-Hüllen und USB-C-Kabel angeboten. Apple könnte Beats dem Bericht zufolge verstärkt dazu nutzen, neue Produktkategorien auszuprobieren und Zubehör anzubieten, das nicht unmittelbar unter der eigenen Marke erscheinen soll.

Dazu könnte insbesondere der Preis der Geräte eine Rolle spielen. Die Controller sollen ein breites Publikum ansprechen und zugleich mit etablierten Angeboten anderer Hersteller konkurrieren können. Unter der Marke Beats könnte Apple bei Materialien und dem Design der Geräte andere Wege gehen als bei Produkten, die direkt mit dem Apple-Logo verkauft werden..

Zwei Modelle mit unterschiedlicher Ausstattung

Die erwarteten Spiele-Controller sollen über die für solche Geräte üblichen Bedienelemente verfügen. Dazu zählen zwei Analogsticks, ein Steuerkreuz, Schulter- und Trigger-Tasten sowie zusätzliche Menü- und Funktionstasten. Unterschiede werden bei der technischen Ausstattung erwartet. So sollen sich die beiden Modelle beim haptischen Feedback unterscheiden. Zudem sollen nur bei einer Variante Beschleunigungs- und Bewegungssensoren vorhanden sein.