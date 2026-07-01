Pages, Keynote, Numbers aktualisiert: Neue Extras für iPhone und iPad

Apple hat mehrere seiner hauseigenen Apps aktualisiert. Pages, Keynote und Numbers stehen jetzt in Version 15.3 bereit, Final Cut Camera wurde auf Version 2.3 angehoben. Die Updates bringen kleinere Verbesserungen für alle Nutzer, enthalten aber auch Funktionen, die Apple an ein Creator-Studio-Abo knüpft.

In Pages gibt es nun eine automatische Silbentrennung während der Texteingabe. Außerdem lassen sich unsichtbare Formatierungszeichen ein- und ausblenden. Das ist praktisch, wenn Absätze, Leerzeichen oder Umbrüche in einem Dokument nicht so wollen wie der Nutzer. Bilder sollen sich zudem einfacher über den Content Hub ersetzen lassen.

Keynote bekommt neue Übergänge und Animationen. Apple nennt unter anderem Shift, Radial Wipe und Character Blur. Wer Präsentationen baut, bekommt damit ein paar zusätzliche Effekte an die Hand. Auch hier lassen sich Bilder leichter aus dem Content Hub austauschen.

KI-Formen mit Creator Studio

Numbers legt vor allem bei der Organisation nach. Einzelne Tabellenblätter können jetzt ein- und ausgeblendet werden, außerdem lassen sich Tabellen-Tabs farbig markieren. Das klingt unspektakulär, ist bei größeren Dateien aber hilfreich, wenn man nicht mehr zwischen zehn ähnlich benannten Blättern suchen möchte.

Für Abonnenten von Apple Creator Studio gibt es in allen drei iWork-Apps zusätzliche Funktionen. Bilder lassen sich direkt in Pixelmator Pro auf dem iPad öffnen und anschließend zurück ins Dokument, die Präsentation oder die Tabelle übernehmen. Außerdem können Nutzer aus einer Textbeschreibung eigene, editierbare Formen erzeugen lassen.

Final Cut Camera mit ProRes-Optionen

Auch Final Cut Camera bekommt neue Funktionen. Die App unterstützt nun Clean HDMI Out, allerdings nur auf dem iPhone 17 Pro. Damit lässt sich ein sauberes Videobild ohne eingeblendete Bedienelemente an einen externen Monitor oder Recorder ausgeben. Auf iPhone-13-Pro-Modellen und neuer können Nutzer zudem zwischen ProRes 422 HQ, ProRes 422 und ProRes 422 LT wählen.

Zusätzlich lässt sich der digitale Zoom deaktivieren, damit Aufnahmen mit voller optischer Auflösung entstehen. Medien aus Final Cut Camera können außerdem einfacher auf den Mac übertragen und in Final Cut Pro importiert werden.

Die Updates sind keine großen Neustarts, zeigen aber, wohin Apple seine Produktiv-Apps weiterentwickelt: klassische Büro- und Kreativfunktionen bleiben kostenlos, während KI- und Pro-Extras zunehmend im Creator-Studio-Umfeld landen.