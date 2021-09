Corona-Warn-App: Neue Version soll Infektionsketten effektiver unterbrechen

Ebenfalls neu in der jüngsten Aktualisierung der App zur Kontakterfassung ist die Berücksichtigung von Auffrischungs-Impfungen und das Erfassen von des Impfschutzes bei Genesenen. Beide Status-Änderungen werden von der Corona-Warn-App nun umgehend abgebildet. So müssen Genesene nach ihrer ersten (und einzigen) Impfung nun keine 14 Tage mehr warten, ehe die Corona-Warn-App den Impfschutz als „vollständig“ bezeichnet.

Diese Funktion soll vor allem dort eingesetzt werden, wo eine Person die selbst nicht über die Corona-Warn-App eingebucht war, im Nachgang einer Veranstaltung positiv testet. Hier können Organisatoren einer Veranstaltung die Warnung an ebenfalls anwesende Gäste fortan in Vertretung der erkrankten Person veranlassen.

Insert

You are going to send email to