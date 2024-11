Outlook für iOS: Copilot passt Design nach Standort und Wetter an

Wie lassen sich die Möglichkeiten Künstlicher Intelligenz am effektivsten in einer E-Mail-Applikation einsetzen? Microsoft hat einen Vorschlag und nennt diesen „Themes by Copilot“. Damit führt der Software-Konzern nun eine neue Funktion in Outlook ein, die Nutzern ermöglicht, das Aussehen ihrer App individuell zu gestalten.

Abonnenten die bereits über einen Copilot-Zugriff verfügen und geschäftliche Nutzer mit Copilot-Konten können durch KI-gestützte Designs das Aussehen ihrer iOS- und Mac-Anwendung personalisieren lassen.

Die Designs sollen ihr Aussehen regelmäßig automatisch anpassen und können dabei unter anderem auf Standort oder Wetter basieren. Auch Nutzer ohne Copilot haben ab sofort Zugriff auf eine Auswahl statischer Bild-Designs, die die visuelle Gestaltung der App erweitern sollen.

KI generiert individuelle Designs

Die neuen Copilot-Designs lassen sich auf den meisten Outlook-Plattformen – neben iOS und Mac auch Android und Windows – nutzen und direkt in den App-Einstellungen auswählen. Laut Microsoft soll die KI generierte Designs an die Vorlieben und den Standort des Nutzers anpassen können, sodass Nutzer beispielsweise zwischen über 100 vorgefertigten Designs wählen oder eigene Standort-basierte Designs erstellen können. Für eine dynamische Anpassung stehen verschiedene Aktualisierungsintervalle zur Verfügung: stündlich, täglich, wöchentlich oder monatlich.

Neben den Designs können Nutzer zusätzlich Stilrichtungen wie „Realistisch“, „Cartoon“ oder „Ölmalerei“ wählen. Damit soll Outlook nicht nur visuell ansprechend, sondern auch persönlicher und einladender werden, insbesondere für die tägliche Nutzung unterwegs oder im Büro.

Statische Themes für alle Nutzer

Für Nutzer ohne Copilot-Abo bietet Microsoft ab sofort eine Auswahl neuer Bild-Designs an, die sich für die Darstellung auf allen Plattformen eignen. Diese Designs basieren auf verschiedenen Farb- und Bildstilen und lassen sich ebenfalls in den Erscheinungseinstellungen aktivieren. Microsoft betont, dass die neuen Optionen sowohl für die mobile als auch für die Desktop-Nutzung geeignet sind und die visuelle Gestaltungsmöglichkeiten über das bisherige Farbschema hinaus erweitern. Willkommen in der Zukunft.