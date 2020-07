Outgoings und Subs: Für Abos, Monats- und Fixkosten

Die iPhone-Anwendungen Outgoings und Subs schicken sich an, mit unserer Januar-Empfehlung Bobby zu konkurrieren und zielen ebenfalls auf Anwender ab, die immer mehr Software-Angebote, Dienste und Dienstleistungen mit laufenden Kosten nutzen.

Macht den reiferen Eindruck auf uns: Outgoings

Wie schon Bobby verwalten auch Outgoings und Subs laufende Abos, erinnern an bevorstehende Abrechnungen und helfen dabei, wiederkehrende Ausgaben für Dienste, Apps und andere Services im Blick zu behalten.

Die beiden neuen Kandidaten sind erst wenige Monate alt und wollen selbst natürlich auch bezahlt werden.

Subs lässt sich kostenlos laden und ausprobieren und verlangt für die Nutzung ohne Limit 3,49 Euro, Outgoings setzt auf einen Vorab-Einmalpreis in Höhe von 3,49 Euro, ist aber so von sich überzeugt, dass in den App-Einstellungen noch optionale Zusatz-Spenden möglich sind.

Outgoings links: Die Eingabemasken im Vergleich

Beide Apps können sich über Apples iCloud mit euren Geräten abgleichen; Outgoings macht jedoch einen durchweg reiferen Eindruck und fühlt sich auf aktuellen iPhone-Modellen deutlich frischer als der Konkurrent Subs an. Dieser bietet dafür eine Handvoll vordefinierter Abo-Typen und erwartet von seinen Anwendern nicht, jeden einzelnen Dienst von Hand einzutragen.

Die Gratis-Konkurrenz Abo Adieu, die schon länger keine Aktualisierungen mehr spendiert bekommen hat, ist inzwischen komplett aus dem App Store verschwunden.

App-Abos kündigen wir meist sofort

Was unsere App-Abos angeht – diese beschränken sich. von Spotify und Netflix abgesehen, derzeit auf die Podcast-App Castro und den Lauf-Kompagnon Tempo – setzen wir auf einen einfachen „Trick“, diese nicht als Abo bewerten zu müssen.

Hier kündigen wir nach dem Abo-Abschluss sofort und verbuchen die 10€ schlicht als Jahres-Pass. Wenn wir das ausgelaufene Abo im kommenden Jahr bemerken, erneuern wir dieses manuell.