iPhone Mirroring: In macOS 26 erweitert, in Europa weiter blockiert

Apple hat mit macOS 26 Tahoe die Mirroring-Funktion des Betriebssystems erweitert, mit der sich das iPhone auf dem Mac anzeigen und auch bedienen lässt. Nutzer können damit nicht nur den Bildschirm ihres iPhones auf dem Mac sehen und steuern, sondern nun auch sogenannte Live Aktivitäten direkt in der Menüleiste verfolgen.

Diese Anzeigen liefern Echtzeitinformationen zu laufenden Ereignissen, etwa den Fortschritt einer Lieferung oder den Status einer Fahrt. Auf Macs außerhalb Europas erscheinen sie automatisch, sobald iPhone-Mirroring eingerichtet ist.

Erweiterte Funktionen nur für ausgewählte Märkte

In macOS Tahoe werden Live Aktivitäten aus iPhone-Apps oben in der Menüleiste dargestellt. Je nach verfügbarem Platz erscheint ein Symbol oder eine kompakte Vorschau. Ein Klick öffnet Details, ein Doppelklick startet die zugehörige App per iPhone Mirroring auf dem Mac. Auch Benachrichtigungen vom iPhone lassen sich so auf dem Computer empfangen und dort weiterverarbeiten. Inhalte, die auf einem Gerät entfernt werden, verschwinden parallel auch auf dem anderen.

In den Systemeinstellungen kann festgelegt werden, von welchem iPhone Live Aktivitäten und Mitteilungen angezeigt werden. Wer mehrere Geräte nutzt, kann gezielt wählen, welches für das Mirroring verwendet wird. Einzelne Apps lassen sich für Benachrichtigungen und Aktivitäten freigeben oder sperren. Auch das temporäre Beenden einzelner Live Aktivitäten ist möglich.

Keine Freigabe innerhalb der EU

Europäische Nutzer bleiben von diesen Neuerungen weiterhin ausgeschlossen. Apple hatte iPhone Mirroring bereits im vergangenen Jahr in der EU deaktiviert und liefert die Funktion bislang nicht nach. Das Unternehmen verweist auf „regulatorische Unsicherheiten“ und sieht offenbar Risiken darin, dass die EU macOS als sogenannte Gatekeeper-Plattform einstufen könnte.

Eine solche Einstufung könnte zusätzliche Verpflichtungen nach dem Digital Markets Act nach sich ziehen. Laut Apple gibt es derzeit keine Pläne, iPhone Mirroring mit iOS 26 in Europa zu aktivieren.