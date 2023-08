Apple Arcade im August: Remake von „Samba de Amigo: Party-To-Go“

Den Abschluss macht in diesem Monat das 2D-Puzzle finity am 25. August. Apple verspricht hier vollmundig eine Kombination aus der Geschicklichkeit und Komplexität von Schach, dem unendlichen wiederkehrenden Spielspaß und Spielfluss von Tetris und dem befriedigenden Feedback von Match-Three-Puzzles.

Kingdoms: Merge & Build folgt am 18. August und präsentiert sich als Rätselspiel, in dessen Verlauf man im Stil einer Aufbausimulation ein Königreich neu gestalten muss.

Lost gehts bei Apple Arcade in diesem Monat am 8. August mit einer Apple-Arcade-Version des Katen-Puzzles Nekograms . Das Schiebepuzzle erstreckt sich über 120 Levels und drei Welten hinweg, die von mehr als 15 verschiedenen Katzenrassen bevölkert werden.

Die neue Version des Rhythmus-Spiels will die SEGA-Serie aus den 2000er-Jahren wiederbeleben und verspricht über 40 Hits aus den weltweit beliebtesten Musikgenres, darunter exklusiv auf Apple Arcade auch „The Edge of Glory“ von Lady Gaga, „Daddy“ von PSY und „The Walker“ von Fitz and the Tantrums. Im neuen Story-Modus müssen die Spieler SEGA zufolge den Hauptcharakter „Amigo“ auf seinem Weg begleiten, die Musik wieder zu entdecken.

„Samba de Amigo: Party-To-Go“ soll in der überarbeiteten Version nicht nur mit neuen Songs ausgestattet sein, sondern auch eine Story-Modus anbieten, den es SEGA zufolge in der für Apple Arcade bestimmten Fassung des Spiels gibt.

