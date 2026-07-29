Auch Netzteil und Hülle farblich passend
Orange statt Standard: Günstige USB-C-Kabel für das iPhone 17 Pro
Mit Orange als Sonderfarbe für das iPhone 17 Pro hat Apple bei vielen Kunden ins Schwarze getroffen. Inzwischen haben auch zahlreiche Zubehörhersteller ihr Sortiment entsprechend erweitert. Neben Hüllen sind inzwischen auch farblich passende Ladegeräte und Kabel erhältlich.
Wer farblich passende USB-C-Kabel für das iPhone 17 Pro sucht, findet bei Iniu derzeit ein günstiges Angebot, wird man bei Iniu zu einem guten Preis fündig. Der Hersteller bietet über Amazon gerade 2 orangefarbene USB-C-Kabel mit jeweils zwei Metern Länge zusammen für 9,97 Euro an.
Den Herstellerangaben zufolge unterstützen die Kabel eine Ladeleistung von bis zu 240 Watt. Das macht sie nicht nur als iPhone-Ladekabel, sondern auch als Zubehör für Notebooks interessant. Zudem wirbt Iniu damit, dass die Kabel besonders weich und robust sind. Die Kabel selbst sind durch einen Nylon-Mantel geschützt und die Stecker-Ummantelung aus Silikon wurde zusätzlich verstärkt.
Eine in einen der beiden Stecker integrierte LED zeigt an, ob das verbundene Gerät gerade aktiv geladen wird. Die Kabel lassen sich zudem nicht nur zum Aufladen von Geräten verwenden, sondern erlauben auch die Übertragung von Daten mit bis zu 480 Mbps.
Auch Netzteil und Hülle farblich abgestimmt
Ein farblich passendes Netzteil hat beispielsweise Anker im Programm. Der kompakte Anker Nano 45-Watt-Adapter wird auch in Orange angeboten und lässt sich aktuell mit 30 Prozent Preisnachlass für 27,99 Euro kaufen.
Passende Hüllen gibt es von Torras. Der Hersteller bietet das Modell Ostand Q3 Spin für das iPhone 17 Pro aktuell für 35,68 Euro an. Das Besondere an den Ostand-Hüllen von Torras ist der auf der Rückseite integrierte ausklappbare Ständer.
Das oben genannte Modell hatten wir noch nicht in den Händen, dafür ist die Variante Ostand Q3 Air hier inzwischen seit fast einem halben Jahr täglich im Einsatz. Der Klappständer auf der Rückseite findet dabei regelmäßig Verwendung, man kann das iPhone damit im Hoch- oder Querformat aufstellen und auch den Blickwinkel anpassen.
Die Hülle ist mit 59,99 Euro vergleichsweise teuer. Man erhält dafür allerdings solide Qualität und die zusätzlichen Silikonpolster haben zwischenzeitlich schon mehrfach dafür gesorgt, dass das darin verpackte iPhone diverse Stürze auf Fliesen oder Asphalt bislang unbeschadet überstanden hat.
Also nur USB 2 bei der Datenübertragung. Wie kann man sowas für die Pro Geräte empfehlen?
Weil es laut Beschreibung ein „Schnellladekabel“ ist.
Ich habe jetzt seit x Jahren ein iPhone Pro, aber Daten per USB Kabel zu übertragen mache ich quasi nie und vermutlich geht es der Mehrheit der anderen „Pro“ User ebenfalls so. Und für den seltenden Fall das ich mal Datei übertragen muss reicht mir mein WLAN zuhause auch, das reicht auch für 80-90 MB/s.
Haben wir 2025? Orange ist doch lame.
Ja genau, das aktuelle iPhone Pro in Orange ist aus 2025.
„sondern erlauben auch die Übertragung von Daten mit bis zu 480 Mbps.“
Für ein iPhone, daß mit 10Gbit/s übertragen kann, ist das ein Witz, oder?
Das ist der über 20 Jahre alte USB 2 Standard.
Für Carplay oder am Netzteil reichts doch vollkommen aus.
Deshalb wird es ja so ausgedrückt! Jede Hausfrau weiß mittlerweile, dass USB 2 lahm und veraltet ist. Erst recht, wenn diese Hausfrau ein Pro-Gerät besitzt. ;-)
Ich wäre wirklich an einem solchen Kabel, in gescheiter Qualität, sehr interessiert, aber dann bitte auch mit passender USB-Geschwindigkeit!
Vielleicht einfach bei Amazon mal nach „USB 3.2 Kabel“ suchen ;-)
Kostet dann halt aber eben mehr als 5€.
Hab mir auch Thunderbolt und USB 4 Kabel geholt, die sind aber deutlich dicker und unhandlicher und deswegen hab ich wieder genau solche langsamen gekauft.
Es ist ein SchnellLADEkabel und da ist das nun mal Standard.
Und man muss ja mal ganz ehrlich sein, für 99% der User ist es genau das was sie wollen. Geräte schnell per USB-C aufladen, gute Verarbeitung und Haptik und dazu idealerweise so billig wie möglich.
Ein USB-C Kabel mit 10Gbit/s und mehr kostet halt nun mal in der 2m Variante im Doppelpack auch deutlich mehr.
Wer sich bei 10€ für 2x 2m Kabel für max. 240W über USB 2.0 Datenübertragung aufregt, dem ist doch echt nicht mehr zu helfen. Auch die doppelt so teuren Anker Kabel bieten hier nur USB 2.0.
… wenn man bei solchen Kabeln immer wüßte, ob die Kontakte ordentlich gefedert ausgeführt wären.
Ansonsten werden die Kontakte mit der Zeit „plattiert“ und bekommen Kontakt-Schluß zum Nebenkontakt:
https://www.youtube.com/watch?v=mnVAp7AfkKI
Interessantes Video. Danke dafür.
Hat jmd ne Empfehlung einer guten Hülle für das 17 pro Max als Alternativen zur originalen wo man das umhängeband von Apple nutzen kann?
Selbst ist der Mann. Du kannst jede Hülle nehmen – was du benötigst sind auf jeder Seite zwei Löcher zum durchfädeln.
Pitaka….
Kann jemand ein günstiges USB-C Kabel für die Datenübertragung empfehlen?
Habe gerade eines bei Amazon für 9 Euro gekauft. Ist 1m lang und länger kostet nicht wesentlich mehr. Marke kann ich dir aber nicht mehr sagen, war aber Markenware und kein Noname. Einfach USB 4 mit in die Such packen.
Die Argumente für USB 2 verstehe ich nun, aber ich denke dennoch anders. Will so ein Kabel eben lange und möglichst flexibel nutzen. Auf dem Schreibtisch ist es mir egal das es dicker und robuster ist.
Früher hatte man mit schwarz ins Schwarze getroffen
;)
Wie viele hier ein veralteten Standard erklären und/oder verteidigen