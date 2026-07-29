Orange statt Standard: Günstige USB-C-Kabel für das iPhone 17 Pro

Mit Orange als Sonderfarbe für das iPhone 17 Pro hat Apple bei vielen Kunden ins Schwarze getroffen. Inzwischen haben auch zahlreiche Zubehörhersteller ihr Sortiment entsprechend erweitert. Neben Hüllen sind inzwischen auch farblich passende Ladegeräte und Kabel erhältlich.

Wer farblich passende USB-C-Kabel für das iPhone 17 Pro sucht, findet bei Iniu derzeit ein günstiges Angebot, wird man bei Iniu zu einem guten Preis fündig. Der Hersteller bietet über Amazon gerade 2 orangefarbene USB-C-Kabel mit jeweils zwei Metern Länge zusammen für 9,97 Euro an.

Den Herstellerangaben zufolge unterstützen die Kabel eine Ladeleistung von bis zu 240 Watt. Das macht sie nicht nur als iPhone-Ladekabel, sondern auch als Zubehör für Notebooks interessant. Zudem wirbt Iniu damit, dass die Kabel besonders weich und robust sind. Die Kabel selbst sind durch einen Nylon-Mantel geschützt und die Stecker-Ummantelung aus Silikon wurde zusätzlich verstärkt.

Eine in einen der beiden Stecker integrierte LED zeigt an, ob das verbundene Gerät gerade aktiv geladen wird. Die Kabel lassen sich zudem nicht nur zum Aufladen von Geräten verwenden, sondern erlauben auch die Übertragung von Daten mit bis zu 480 Mbps.

Auch Netzteil und Hülle farblich abgestimmt

Ein farblich passendes Netzteil hat beispielsweise Anker im Programm. Der kompakte Anker Nano 45-Watt-Adapter wird auch in Orange angeboten und lässt sich aktuell mit 30 Prozent Preisnachlass für 27,99 Euro kaufen.

Passende Hüllen gibt es von Torras. Der Hersteller bietet das Modell Ostand Q3 Spin für das iPhone 17 Pro aktuell für 35,68 Euro an. Das Besondere an den Ostand-Hüllen von Torras ist der auf der Rückseite integrierte ausklappbare Ständer.

Das oben genannte Modell hatten wir noch nicht in den Händen, dafür ist die Variante Ostand Q3 Air hier inzwischen seit fast einem halben Jahr täglich im Einsatz. Der Klappständer auf der Rückseite findet dabei regelmäßig Verwendung, man kann das iPhone damit im Hoch- oder Querformat aufstellen und auch den Blickwinkel anpassen.

Die Hülle ist mit 59,99 Euro vergleichsweise teuer. Man erhält dafür allerdings solide Qualität und die zusätzlichen Silikonpolster haben zwischenzeitlich schon mehrfach dafür gesorgt, dass das darin verpackte iPhone diverse Stürze auf Fliesen oder Asphalt bislang unbeschadet überstanden hat.