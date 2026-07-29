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Jetzt auch mit CarPlay

Navi-Apps: ViaMichelin zeigt Mautkosten detailliert an
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14 Kommentare 14

Die Navigations-App ViaMichelin hatten wir bislang noch nicht auf dem Schirm. Aktuell hat uns ein Leser auf die Anwendung aufmerksam gemacht und auch gleich einen kleinen Erfahrungsbericht mitgeschickt. Zu den Stärken von ViaMichelin zählt die Kostenplanung mit detaillierten Angaben zu Vignetten- und Mautgebühren. Vergleichbare Funktionen bieten zwar auch andere Navigations-Apps, allerdings meist nicht derart umfangreich.

ifun-Leser Martin berichtet, dass ihn vor allem die detaillierte Darstellung der voraussichtlichen Mautkosten bei der Routenplanung überzeugt hat. Die Gesamtkosten der Fahrt seien dadurch bereits vor Fahrtantritt besser einschätzbar. Eine vergleichbare Funktion vermisse er bei Google Maps, Apple Karten und auch im Navigationssystem von Volkswagen. Waze gebe zwar eine gute Schätzung der Gesamtsumme ab. Die Aufschlüsselung in ViaMichelin sei aber deutlich ausführlicher.

Viamichelin Navigation Screenshots

Detaillierte Mautkosten im Blick

Als Beispiel nennt er eine Fahrt vom Lago Maggiore nach Chamonix am Mont Blanc. Das Volkswagen-Navi habe ihm die südliche Route über Mailand empfohlen, um einen rund 30-minütigen Stau auf der Strecke durch die Schweiz zu umgehen. Erst unterwegs habe sich jedoch gezeigt, dass diese Strecke zusätzlich rund 100 Euro für den Mont-Blanc-Tunnel und italienische Mautstraßen kostet. ViaMichelin habe diese Zusatzkosten dagegen bereits vor Fahrtantritt detailliert aufgelistet.

Viamichelin Mautkosten

Neue Version unterstützt CarPlay

Passend dazu wurde mit dem aktuellen Sprung auf Version 16 CarPlay-Unterstützung in ViaMichelin integriert. Auch sonst lässt die App im Vergleich mit anderen Angeboten in dieser Kategorie keine Funktionen vermissen. Die Route lässt sich unter Einbeziehung von Fahrzeugtyp und Antriebsvariante berechnen. Auf der Karte sind Echtzeit-Informationen zu Verkehrsereignissen wie Straßenarbeiten, Unfällen oder Sperrungen verfügbar. Optional lassen sich zudem Sehenswürdigkeiten, Restaurants und Hotels aus den Michelin-Reiseführern einblenden.

ViaMichelin lässt sich kostenlos laden und nutzen. Ein Benutzerkonto wird nicht vorausgesetzt, ist aber für Funktionen wie die Einbeziehung des Fahrzeugtyps oder Favoriten nötig.

Laden im App Store
ViaMichelin: GPS, Navi, Radar
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Entwickler: ViaMichelin
Preis: Kostenlos
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29. Juli 2026 um 09:14 Uhr von chris Fehler gefunden?


    14 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
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    • Being mir leider nicht. Bei meiner Route nach Italien zeigt der ADAC leider keine Straßenmaut in Österreich und Italien an, nur die Vignette für Österreich. Hin und zurück sind das immerhin 31 Euro.

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  • Ist aber recht neugierig die App.
    Trotzdem danke für den Tipp

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  • Werde ich in näherer Zukunft wahrscheinlich nie brauchen aber ich nehme die App trotzdem mal mit! Man weiß ja nie… Haben ist besser als brauchen :)

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  • Nicht ganz das Thema, aber ich benötige die Vermeidung von Tunnel ab bestimmter Länge bei der Navigation.
    Das geht in den meisten Apps nur pauschal bei ADAC immerhin in verschiedenen, fest definierten Längen aber ohne freie Eingabe. Kann das irgendeine Navigations-App gut?

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  • Die Michelin Straßenkarte auf Papier war für mich immer schon die Beste, die detaillierte Karte ist bei der Planung von Radtouren sehr hilfreich.

    Nächste Woche geht es nach Frankreich, da wird die Michelin Carplay Version gleich mal getestet.
    Danke für den Tip!

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  • Macht jemand eine Urlaubsreise von der Höhe der Maut abhängig?

    Die Maut ist doch ein kleiner finanzieller Teil der Gesamtkosten.

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