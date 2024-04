Oraimo-Netzteile mit USB-C und USB-A drastisch im Preis reduziert

Oraimo bietet seine Netzteile ohnehin schon regelmäßig mit Rabatt an. Aktuell hat der Anbieter die Preise aber nochmal weiter gedrückt. Das Oraimo 120W USB C Ladegerät ist bereits für 32 Euro und das Oraimo 65W USB C Netzteil für 20 Euro erhältlich.

Zunächst sei hier noch kurz erwähnt, dass wir keine Informationen zur verfügbaren Menge oder der Laufzeit der für den Zusatzrabatt nötigen Coupons haben. Im die oben genannten Sonderpreise zu erhalten, müsst ihr auf den Produktseiten jeweils Gutscheine über 20 beziehungsweise 15 Prozent Preisnachlass erhalten.

Das Oraimo 120W USB C Ladegerät kann Geräte entweder einzeln mit maximal 100 Watt Ladestrom versorgen oder seine Gesamtleistung in beispielsweise zweimal 60 Watt oder auch 90 und 30 Watt aufteilen, um mehrere angeschlossene Geräte zu versorgen. Das Netzteil ist 30 Millimeter dick und misst ohne Stecker 75 x 75 Millimeter im Quadrat. Zusätzlich zu drei USB-C-Buchsen besteht auch die Möglichkeit, ein Gerät über USB-A zu verbinden.

Etwas kompakter aber auch mit weniger Anschlüssen und geringerer Leistung kommt das Oraimo 65W USB C Netzteil, das ohne Stecker 60 x 45 Millimeter misst und ebenfalls 30 Millimeter dick ist. Ein einzelnes angeschlossenes Gerät kann mit der vollen Leistung von 65 Watt versorgt werden, zwei gleichzeitig verbundene Geräte können gemeinsam mit 45 und 20 Watt über USB-C beliefert werden. Ein zusätzlich vorhandener USB-A-Anschlusses ist in der Leistung auf maximal 18 Watt begrenzt.

Die Ladegeräte von Oraimo kommen aus dunkelgrauem Kunststoff gefertigt und sind seitlich geriffelt, was für eine sehr angenehme Handhabung sorgt. Bei uns ist die größere Variante schon seit einiger Zeit als Reisenetzteil in Verwendung und hat sich bislang zuverlässig und fehlerfrei gezeigt.

Die offiziellen Preise für die Netzteile könnt ihr übrigens ignorieren. Die hier genannten 49,99 Euro beziehungsweise 29,99 Euro wurden soweit wir wissen bislang noch nie veranschlagt.