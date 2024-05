Open Food Facts: Freier Lebenmittelscanner vergleicht und informiert

Die Plattform „Open Food Facts“ bietet Nutzern weltweit die Möglichkeit, detaillierte Informationen über Lebensmittelprodukte zu erhalten. Als offene Datenbank umfasst Open Food Facts Angaben zu Zutaten, Allergenen, Nährwerten und weiteren Details, die auf Produktetiketten zu finden sind und wird dabei ausschließlich von Freiwilligen gepflegt und erweitert.

Drei Millionen Lebensmittel erfasst

Seit der Gründung der Plattform haben über 100.000 Mitwirkende aus 150 Ländern Daten zu mehr als drei Millionen Produkten beigesteuert. Informationen die Anwendern über eine einfach zu nutzende iPhone-Applikation zur Verfügung gestellt werden. Durch das Scannen von Barcodes informiert diese über die wichtigsten Eckdaten von Lebensmitteln, kann mehrere Produkte miteinander vergleichen und auf Basis eigener Vorgaben schnell bewerten.

Die Kernidee von Open Food Facts: Lebensmitteldaten sind von allgemeinem Interesse und sollten daher frei zugänglich sein. Die gesamte Datenbank ist unter der „Open Database Licence“ veröffentlicht, was bedeutet, dass sie für beliebige Zwecke genutzt werden kann, solange die Quelle angegeben wird und Verbesserungen ebenfalls frei geteilt werden.

Inhaltsstoffe und Umweltauswirkungen,

Ein wesentliches Ziel der Plattform ist es, Verbrauchern die Möglichkeit zu geben, bessere Entscheidungen über ihre Ernährung zu treffen. Durch das Bereitstellen von Informationen über Inhaltsstoffe, Nährwert und Umweltauswirkungen soll ein bewussterer Umgang mit Lebensmitteln gefördert werden. Die Nutzer können Produkte anhand verschiedener Kriterien suchen und vergleichen, um beispielsweise Lebensmittel mit geringerem Fett- und Zuckergehalt auszuwählen.

Darüber hinaus ermöglicht Open Food Facts den Nutzern, die Herkunft von Inhaltsstoffen in fair gehandelten Produkten zu erkunden und bietet Einblicke in die Umwelt- und Gesundheitsauswirkungen der Lebensmittel, auch können Verbraucher die Menge an Zucker in ihren Lebensmitteln abschätzen.

Open Food Facts lässt sich komplett kostenlos nutzen, bei Gefallen kann Open Food Facts mit einer Spende unterstützt werden.