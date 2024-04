iPhone-Wecker klingelt teilweise nicht: Apple bestätigt Problem

In den USA haben über die vergangenen Tage hinweg offenbar zahlreiche iPhone-Wecker nicht geklingelt. Aus Deutschland liegen uns diesbezüglich bislang noch keine Probleme vor, aber vielleicht wollt ihr auf Nummer sicher gehen und den Ratschlägen für eine temporäre Lösung folgen.

Apple hat bereits auf die auf den sozialen Netzwerken zahlreich erschienenen Nutzerberichte reagiert und gegenüber amerikanischen Medienvertretern eingestanden, dass man sich des Problems bewusst sei und an einer Lösung arbeite. Apple spricht aber nicht von einem generellen Fehler, sondern lediglich von einigen Fällen, in denen der Weckton nicht aktiviert wurde.

A rude awakening for some iPhone users 🚨⏰⏲️

Apple says it’s working to fix an issue causing some alarms NOT to play a sound. Here’s what we know —> https://t.co/cNYMgudgXC

— Emilie Ikeda (@EmilieIkedaNBC) April 30, 2024