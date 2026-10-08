OpenStreetMap zum Mitmachen: StreetComplete auf dem iPhone

Wer beim Spaziergang gerne nebenbei die OpenStreetMap verbessert, bekommt auf dem iPhone eine interessante neue Möglichkeit. Der bislang auf Android beschränkte Karten-Editor StreetComplete steht erstmals als öffentliche iOS-Beta zur Verfügung. Nach mehreren Jahren Entwicklungsarbeit lässt sich die App jetzt über Apples TestFlight ausprobieren.

Karten verbessern ohne OSM-Vorkenntnisse

StreetComplete verfolgt einen deutlich einfacheren Ansatz als klassische OpenStreetMap-Editoren. Die Anwendung sucht in der Umgebung automatisch nach fehlenden oder unvollständigen Informationen und stellt diese als kleine Aufgaben auf der Karte dar. Vor Ort müssen Nutzer dann beispielsweise beantworten, welchen Namen eine Straße trägt oder welche Oberfläche ein Weg besitzt.

Die Antworten überträgt StreetComplete anschließend direkt in die OpenStreetMap-Datenbank. Kenntnisse über die sonst üblichen OSM-Tags sind dafür nicht erforderlich. Die Anwendung lässt sich zudem weitgehend offline verwenden und ist ausdrücklich darauf ausgelegt, fehlende Informationen direkt vor Ort zu überprüfen.

Öffentliche Beta über TestFlight

Die öffentliche Testversion für iPhone und iPad wurde Ende September freigegeben. Die erste Ausgabe basierte auf StreetComplete 64 und entspricht funktional weitgehend der aktuellen Android-Version. Noch handelt es sich allerdings ausdrücklich um eine Beta, sodass kleinere Bedienungsfehler und Abstürze auftreten können.

Der Entwickler hatte StreetComplete über mehrere Jahre hinweg auf eine plattformübergreifende Basis umgestellt. Unterstützt wurde die Entwicklung unter anderem durch Förderprogramme des Prototype Fund sowie der NLnet Foundation. Ein regulärer Start im App Store soll nach Abschluss der Testphase folgen, einen konkreten Termin gibt es bislang nicht.

Alternative zu Every Door

Komplett neu ist das Bearbeiten von OpenStreetMap-Daten auf dem iPhone natürlich nicht. Mit Every Door haben wir euch bereits einen ähnlich niedrigschwelligen Editor vorgestellt. StreetComplete legt den Schwerpunkt jedoch stärker auf kleine, automatisch erzeugte Aufgaben und führt Nutzer Schritt für Schritt durch fehlende Karteninformationen.

Wer ohnehin regelmäßig zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, kann so ohne großen Aufwand zur freien Kartenbasis beitragen. Die Daten landen nicht nur in OpenStreetMap selbst, sondern werden von zahlreichen Karten- und Navigationsanwendungen weiterverwendet.