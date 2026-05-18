OpenAI: iPhone wird zur Codex-Fernsteuerung

OpenAI bringt seine Entwicklerumgebung Codex in die mobile ChatGPT-Anwendung für iPhone. Die Vorschauversion soll es ermöglichen, laufende Programmieraufgaben auch unterwegs zu überwachen und zu steuern. Nutzer können damit von ihrem Smartphone aus auf Prozesse zugreifen, die auf einem Mac oder auch in einer entfernten Arbeitsumgebung ausgeführt werden.

Codex übernimmt dabei weiterhin die eigentliche Arbeit auf dem verbundenen System. Die mobile Anwendung dient vor allem als Kontrollzentrale. Anwender können Aufgaben starten, Rückfragen beantworten, Freigaben erteilen oder Ergebnisse prüfen, ohne direkt vor dem Rechner zu sitzen.

Laufende KI-Programmierung begleiten

Nach Angaben von OpenAI greifen inzwischen mehr als vier Millionen Nutzer pro Woche auf Codex zu. Die mobile Erweiterung richtet sich vor allem an Entwickler, die längere Prozesse nicht dauerhaft am Desktop verfolgen möchten.

Die Anwendung zeigt laufende Arbeitsschritte in Echtzeit an. Dazu gehören Terminalausgaben, Testergebnisse, Screenshots und Änderungen am Quellcode. Wenn Codex bei einer Aufgabe auf eine Entscheidung wartet, kann diese direkt am iPhone getroffen werden. Denkbar ist etwa die Freigabe eines Befehls oder die Auswahl zwischen zwei Lösungswegen bei einer Code-Überarbeitung.

Technisch setzt OpenAI auf eine Vermittlungsschicht, die verbundene Rechner erreichbar hält, ohne sie direkt aus dem Internet ansprechbar zu machen. Dateien, Zugangsdaten und lokale Einstellungen verbleiben laut Anbieter weiterhin auf dem jeweiligen Rechner. An das Smartphone werden lediglich Statusinformationen und Ergebnisse übertragen.

Auf ifun.de hatten wir bereits über die Einführung der eigenständigen Codex-Anwendung für macOS berichtet. Später folgte zudem ein Plugin-System für individuelle Erweiterungen.

Codex stärker automatisieren

Parallel zur mobilen Vorschau erweitert OpenAI die Verwaltungsfunktionen für Unternehmen. Neu sind unter anderem Zugriffstoken für automatisierte Abläufe in Entwicklungsumgebungen sowie sogenannte Hooks. Diese erlauben zusätzliche Prüfungen und Anpassungen während der Arbeit mit Codex, etwa zur Kontrolle sensibler Daten oder zur Protokollierung von Abläufen.

Zudem unterstützt Codex nun auch verwaltete Remote-Umgebungen über SSH-Verbindungen. Entwickler können dadurch Projekte auf entfernten Rechnern starten und später vom Smartphone aus weiter begleiten. Die mobile Codex-Vorschau wird schrittweise für alle ChatGPT-Tarife auf iOS und Android freigegeben.