Hydra 4.0: Eine werbefreie Reddit-App für iPhone und iPad

Die Reddit-Anwendung Hydra steht ab sofort in Version 4.0 für iPhone und iPad bereit. Das Update konzentriert sich vor allem auf die Medienwiedergabe und ergänzt den alternativen Reddit-Client um zahlreiche Detailverbesserungen. Hydra gehört zu den iOS-Anwendungen, die nach dem Aus vieler Drittanbieter-Apps weiterhin auf einen klassischen Reddit-Zugang mit nativer Apple-Oberfläche setzen.

Auf ifun.de hatten wir Hydra erst im vergangenen Herbst ausführlicher vorgestellt und die Anwendung dabei als interessante Alternative zur offiziellen Reddit-App eingeordnet. Der Entwickler setzt auf eine reduzierte Bedienung mit Fokus auf Geschwindigkeit, Gestensteuerung und eine an iOS angepasste Oberfläche.

Hydra unterstützt mehrere Benutzerkonten, Multireddits, Direktnachrichten sowie umfangreiche Suchfunktionen. Beiträge lassen sich per Wischgeste bewerten oder beantworten. Zusätzlich bietet die Anwendung unterschiedliche Darstellungsmodi, konfigurierbare Designs und Optionen zum Ausblenden sensibler Inhalte. Werbung wird auch in kostenfreien Reddit-Konten nicht angezeigt.

Überarbeiteter Medienbereich im Mittelpunkt

Kern des aktuellen Updates ist eine vollständig überarbeitete Medienansicht. Bilder und Videos sollen sich dadurch flüssiger darstellen lassen. Nutzer können Videos jetzt direkt per Wischbewegung vor- und zurückspulen sowie die Wiedergabegeschwindigkeit verändern. Neu hinzugekommen ist zudem ein Querformatmodus für größere Displays.

Auch die Navigation innerhalb von Bildergalerien wurde erweitert. Hydra blendet nun zusätzliche Informationen zu Beiträgen direkt in der Medienansicht ein und erlaubt das Schließen von Bildern oder Videos per Wischgeste. In der kompakten Listenansicht können Vorschaubilder jetzt optional auf der rechten Seite dargestellt werden.

Daneben integriert Version 4.0 mehrere kleinere Komfortfunktionen. So lassen sich einzelne Kommentarzweige gezielt einklappen oder Subreddits temporär ausblenden. Inhalte können außerdem direkt aus dem iOS-Teilen-Menü an Hydra übergeben werden.

Alternative Reddit-Clients bleiben gefragt

Der Markt für alternative Reddit-Anwendungen hatte sich nach den API-Änderungen des Plattformbetreibers deutlich verkleinert. Zahlreiche etablierte Apps wurden eingestellt oder auf kostenpflichtige Modelle umgestellt. Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt damals das Ende der beliebten Apollo-App für iOS.

Hydra zählt zu den Projekten, die weiterhin aktiv entwickelt werden. Mit Version 4.0 behebt die Anwendung zusätzlich diverse Fehler im Bereich der Medienanzeige, der Linkdarstellung und der Kontoanmeldung. Unter anderem sollen Inhalte schneller laden und Probleme mit pausierender Musikwiedergabe beim Scrollen reduziert worden sein.