Auch für Gratis-Nutzer ohne Werbung
Hydra 4.0: Eine werbefreie Reddit-App für iPhone und iPad
Die Reddit-Anwendung Hydra steht ab sofort in Version 4.0 für iPhone und iPad bereit. Das Update konzentriert sich vor allem auf die Medienwiedergabe und ergänzt den alternativen Reddit-Client um zahlreiche Detailverbesserungen. Hydra gehört zu den iOS-Anwendungen, die nach dem Aus vieler Drittanbieter-Apps weiterhin auf einen klassischen Reddit-Zugang mit nativer Apple-Oberfläche setzen.
Auf ifun.de hatten wir Hydra erst im vergangenen Herbst ausführlicher vorgestellt und die Anwendung dabei als interessante Alternative zur offiziellen Reddit-App eingeordnet. Der Entwickler setzt auf eine reduzierte Bedienung mit Fokus auf Geschwindigkeit, Gestensteuerung und eine an iOS angepasste Oberfläche.
Hydra unterstützt mehrere Benutzerkonten, Multireddits, Direktnachrichten sowie umfangreiche Suchfunktionen. Beiträge lassen sich per Wischgeste bewerten oder beantworten. Zusätzlich bietet die Anwendung unterschiedliche Darstellungsmodi, konfigurierbare Designs und Optionen zum Ausblenden sensibler Inhalte. Werbung wird auch in kostenfreien Reddit-Konten nicht angezeigt.
Überarbeiteter Medienbereich im Mittelpunkt
Kern des aktuellen Updates ist eine vollständig überarbeitete Medienansicht. Bilder und Videos sollen sich dadurch flüssiger darstellen lassen. Nutzer können Videos jetzt direkt per Wischbewegung vor- und zurückspulen sowie die Wiedergabegeschwindigkeit verändern. Neu hinzugekommen ist zudem ein Querformatmodus für größere Displays.
Auch die Navigation innerhalb von Bildergalerien wurde erweitert. Hydra blendet nun zusätzliche Informationen zu Beiträgen direkt in der Medienansicht ein und erlaubt das Schließen von Bildern oder Videos per Wischgeste. In der kompakten Listenansicht können Vorschaubilder jetzt optional auf der rechten Seite dargestellt werden.
Daneben integriert Version 4.0 mehrere kleinere Komfortfunktionen. So lassen sich einzelne Kommentarzweige gezielt einklappen oder Subreddits temporär ausblenden. Inhalte können außerdem direkt aus dem iOS-Teilen-Menü an Hydra übergeben werden.
Alternative Reddit-Clients bleiben gefragt
Der Markt für alternative Reddit-Anwendungen hatte sich nach den API-Änderungen des Plattformbetreibers deutlich verkleinert. Zahlreiche etablierte Apps wurden eingestellt oder auf kostenpflichtige Modelle umgestellt. Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt damals das Ende der beliebten Apollo-App für iOS.
Hydra zählt zu den Projekten, die weiterhin aktiv entwickelt werden. Mit Version 4.0 behebt die Anwendung zusätzlich diverse Fehler im Bereich der Medienanzeige, der Linkdarstellung und der Kontoanmeldung. Unter anderem sollen Inhalte schneller laden und Probleme mit pausierender Musikwiedergabe beim Scrollen reduziert worden sein.
Entwickler: Dimitrie Milinovich
Laden
Nutze die App parallel zur offiziellen, aber mir ist aufgefallen dass wenn man mehrmals täglich reinschaut immer dieselben Beiträge angezeigt werden. Bei der offiziellen kommen dagegen ständig neue. Vielleicht hab ich aber irgendeine Einstellung übersehen, keine Ahnung
Wie üblich: Man findet kaum oder nicht, wofür der Abo-In-App-Kauf gebraucht wird. Angepriesen als kostenlos – da hätte ich mir von einem Beitrag bei euch schon mehr Recherche erwartet.
Wo steht denn oder wird angepriesen, dass die App komplett kostenlos ist?
Dieser Satz suggeriert schon, dass die App kostenlos ist:
„Zahlreiche etablierte Apps wurden eingestellt oder auf kostenpflichtige Modelle umgestellt.“
Flohrian hat vollkommen Recht! Diese App ist unbrauchbar, es sei denn, das man Geld ausgibt. Somit sollte sowas deutlich im der Werbeanzeige ;-) schon erwähnt werden!
Funktioniert es weiterhin über die offene Barrierefreiheit-API oder wie finanziert sich die App bzw. wie werden die API Kosten beglichen?
über Hydra Pro (2,99€ im Monat) wird das finanziert
Leider wird die offizielle Reddit App immer schlechter, seit ein paar Monaten kann man die auf dem iPad kaum verwenden, da sämtliche Texte über die gesamte Breite des Displays laufen – was vor allem bei einem großen iPad im Querformat totaler Quatsch ist. Man muss Reddit dann im Multitasking Fenster ganz schmal machen, was auch wieder affig aussieht. Leider sind die alternativen Apps an vielen Stellen nicht ideal und der personalisierte Home Feed funktioniert nicht zuverlässig.