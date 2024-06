Open-Ear-Ohrhörer Soundcore AeroFit und AeroFit Pro erstmals günstiger

Die im März vorgestellten AeroFit-Ohrhörer sind erstmals mit Preisnachlass erhältlich. Der Soundcore AeroFit lässt sich vorübergehend für 99,99 Euro anstelle von 129,99 Euro bestellen und der Soundcore AeroFit Pro ist gerade für 139,99 Euro statt 169,99 Euro zu haben.

Bei den beiden AeroFit-Modellen handelt es sich um komplett kabellose Open-Ear-Ohrhörer, bei denen ein Ohrbügel für besonders guten Sitz beispielsweise bei sportlichen Aktivitäten sorgen soll. Bei der Pro-Variante ist zusätzlich noch ein Nackenband im Lieferumfang enthalten, das optional und für zusätzlichen Halt befestigt werden kann. Vorteil der Open-Ear-Technologie ist insbesondere die Tatsache, dass man relevante Umgebungsgeräusche besser wahrnimmt.

Soundcore AeroFit Pro

Abgesehen von den unten erwähnten technischen Unterschieden zwischen den beiden Modellen bewirbt Soundcore das günstigere Standardmodell als besonders auch für kleinere Ohren geeignet. Beide Ohrhörer setzen mit ihren geschwungenen Ohrbügeln auf ein bequemes und ergonomisches Design mit hohem Tragekomfort.

Das Pro-Modell zeigt sich von den Audioeigenschaften und der Akkuleistung her besser ausgestattet. Hier kommen titanbeschichtete Treiber mit 16,2 Millimeter Durchmesser zum Einsatz und die Laufzeit mit einer Akkufüllung beträgt bis zu 14 Stunden. In Verbindung mit dem mitgelieferten Ladecase lässt sich diese auf insgesamt bis zu 46 Stunden erhöhen, wobei eine 10-minütige Schnellladung bereits wieder für fünfeinhalb Stunden Laufzeit sorgt. Zudem hat Soundcore hier seine True-Spatial-Technologie integriert, die mithilfe von Kopf-Tracking-Sensoren ein erweitertes räumliches Audioerlebnis bieten will.

Soundcore AeroFit

Im Standard-Modell des AeroFit sind zwei Treiber mit jeweils 14 Millimeter Durchmesser verbaut. Die maximale Akkulaufzeit liegt hier bei 11 Stunden mit einer Ladung, in Verbindung mit dem zugehörigen Ladecase bringen es die Ohrhörer auf maximal 42 Stunden Gesamtlaufzeit.

Die Sonderaktion mit 30 Euro Preisabschlag läuft nur für begrenzte Zeit.