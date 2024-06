Nomad Glow: Selbstleuchtende Accessoires für iPhone und Apple Watch jetzt verfügbar

Der kalifornische Zubehöranbieter Nomad hat erst kürzlich seine neue Limited Edition des Sport Band Glow und das passende Sport Case für das iPhone 15 Pro und Pro Max in vorgestellt – ifun.de berichtete. Jetzt werden die beiden leuchtenden Accessoires für iPhone und Apple Watch auch in Deutschland zum Kauf angeboten.

Nomad Sport Band Glow

Im Vergleich zur ersten Generation der Glow-Produkte soll das neue Glow-Armband bis zu dreimal heller im Dunkeln leuchten. Tagsüber erscheint das Band in einem hellen Grünton, der sich bei eintretender Dunkelheit in ein strahlendes Neongrün verwandelt. Dieser Effekt basiert auf Photolumineszenz, bei der das Material tagsüber Licht aufnimmt und dieses in der Dunkelheit wieder abgibt.

Das Sport Band Glow wird aus Fluorkautschuk (FKM) hergestellt, einem Material, das widerstandsfähiger als Silikon ist. und wie fast alle Nomad-Armbänder über längliche Aussparungen zur Verbesserung der Belüftung verfügt. Das Band ist wasserfest, in zwei Größen erhältlich, um mit allen Apple Watch-Modellen kompatibel. In Deutschland ist das Glow-Armband ab sofort für 59,95 Euro auf Amazon erhältlich.

Nomad Sport Case iPhone 15 Pro (Max) Glow

Ergänzend zum neuen Armband hat Nomad auch ein Sport Case für das iPhone 15 Pro und Pro Max auf den Markt gebracht. Die Schutzhülle besteht ebenfalls aus einem leuchtenden Material und ist mit einer glänzenden PET-Beschichtung auf der Rückseite versehen.

Die Hülle ist MagSafe-kompatibel und bietet durch vernickelte Neodym-Magnete einen sicheren Halt. Sie schützt das iPhone bei Stürzen aus bis zu 180 Zentimetern Höhe und verfügt über verstärkte Metalltasten. Das Sport Case ist ab sofort für 49,95 Euro auf Amazon erhältlich.

Der Markteinführung der Glow-Serie in Deutschland waren zwei zeitlich befristete Verkaufsaktion in den Vereinigten Staaten vorausgegangen, in deren Verlauf die selbst leuchtenden Accessoires stets zügig ausverkauft wurden.