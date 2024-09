4 AirTags für 85 Euro – iPhone-Powerbanks schon unter 10 Euro

Günstige Akkus und AirTags ab 21 Euro. Aktuell finden sich bei Amazon eine ganze Reihe von deutlich im Preis reduzierten Produkten mit iPhone-Bezug. Hier eine schnelle Übersicht:

4 AirTags für 85 Euro

Apples AirTags lassen sich bei Amazon gerade als 4er-Pack für 85 Euro bestellen. Das sind satte 44 Euro weniger, als man bei Apple dafür bezahlen müsste.

Der Einzelpreis für die AirTags fällt damit auf vertretbare 21,25 Euro, was ein ganzes Stück attraktiver klingt, als der von Apple weiterhin abgerufene offizielle Einzelpreis von 39 Euro. Klar bekommt man bei Apple zu diesem Preis eine Gravur kostenlos, aber ist ein Bildchen oder dergleichen auf dem zumeist ohnehin in einer Hülle steckenden Dingefinder tatsächlich so viel wert?

USB-C-Powerbanks ab 9,88 Euro

Der Zubehöranbieter INIU hat gerade zwei seiner Zusatzakkus für das iPhone drastisch im Preis reduziert. Beide Akkus können angeschlossene Geräte sowohl über USB-C als auch über USB-A mit Strom versorgen, haben eine kleine Notfall-Taschenlampe und ein LCD-Display für die Anzeige des Ladezustands integriert.

Die kleine INIU Powerbank mit 10.000 mAh kann man gerade für nur 9,88 Euro mitnehmen. Um den Aktionspreis zu erhalten, müsst ihr den Rabattcoupon über 50 Prozent auf der Produktseite aktivieren.

Die INIU Powerbank mit 20.000 mAh ist etwas größer, kann dafür aber auch doppelt so viel Strom speichern. Hier könnt ihr einen Coupon mit 10 Prozent und einen Gutschein über 15 Prozent auf der Produktseite kombinieren, sodass der Endpreis im Einkaufswagen auf 19,11 Euro fällt.

65-Watt-Netzteile von Anker und UGREEN

Auch mit mehreren Anschlüssen ausgestattete Netzteile für die Wandsteckdose bekommt man derzeit wieder günstig.

Das 65-Watt-Ladegerät von UGREEN ist mit zwei USB-C-Anschlüssen und einer USB-A-Buchse ausgestattet und lässt sich aktuell für 19,99 Euro kaufen.

Das Pendant von Anker heißt Nano II 65 Watt und ist ebenfalls mit zweimal USB-C und einem USB-A-Anschluss ausgestattet. Hier liegt der reduzierte Preis vorübergehend bei 29,99 Euro.