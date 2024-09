Alte Apple Watch für Kinder oder Eltern: Unser Tipp für Telefonnummer und Datenflat

Zum Verkaufsstart der neuen Apple Watch Series 10 wollen wir euch an dieser Stelle noch mal an die Möglichkeit erinnern, das vielleicht noch vorhandene Altgerät für den Einsatz in der Familie zu konfigurieren.

Anstatt den soeben durch die neueste Generation der Apple Watch ersetzten Vorgänger der Computeruhr in Zahlung zu geben, lässt sich dieser so auch für die Nutzung bei den Großeltern, den Eltern oder den eigenen Kindern vorbereiten, ohne dass diese über eigene iPhone-Modelle beziehungsweise einen laufenden Mobilfunkvertrag verfügen müssen.

Apple bietet dafür seit geraumer Zeit die sogenannte Familienkonfiguration an, die es möglich macht, die Apple Watch für ein Familienmitglied am eigenen iPhone mit der Apple-ID des zukünftigen Nutzers zu konfigurieren.

Telefonnummer und Datenflat

Handelt es sich beim ausgemusterten Exemplar um eine Apple Watch mit Mobilfunk-Funktion, dann empfehlen wir euch aus eigener Erfahrung die Nutzung des BetterRoaming-Angebotes. Zum Jahrespreis von 79 Euro versorgt dieses das Gerät des Familienangehörigen mit einer Rufnummer und einer Datenflat zum Pauschalpreis und macht damit auch ganz junge beziehungsweise ganz alte Anwender, die (aus den vielfältigsten Gründen) über kein eigenes Telefon verfügen, mobil erreichbar.

Der von Apple zertifizierte Anbieter gestaltet den Buchungsablauf dabei nicht nur ausgesprochen simpel, sondern informiert auf der eigenen Webseite auch transparent über das Ende des Jahreszugangs. Per Schiebeschalter lässt sich in der Online-Oberfläche des die automatische Verlängerung aktivieren oder deaktivieren, zudem sind hier Eckdaten wie die Rufnummer, Device ID und Ablaufdatum einsehbar.

79€/Jahr, jederzeit kündbar

Was die Rufnummer angeht, haben wir von BetterRoaming eine Telefonnummer im Format 01529-XXX XX XX zugewiesen bekommen und können uns über Erreichbarkeit, Zuverlässigkeit und Konnektivität überhaupt nicht beklagen. Wissenswert: Rufnummer und Datenflat lassen sich nur in Deutschland nutzen und nicht um Ausland.

Attraktiv finden wir zudem, dass die Buchung des Familientarifs völlig unabhängig vom eigenen Mobilfunkvertrag vonstattengeht und so auch sehr kreative Einsatzszenarien ermöglicht.

Solltet ihr Interesse an der Buchung des Jahrestarifs für ein Familienmitglied haben, macht euch zuvor mit den Details der Familienkonfiguration vertraut und nutzt am besten die Webseite des Anbieters statt der im App Store erhältlichen Applikation. Unserer Meinung nach findet man sich dort deutlich besser zurecht als in der mobilen Applikation.