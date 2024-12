OOONO SIRÈNE startet, OOONO 2 und P-DISC zum Tiefstpreis

Der Zubehöranbieter Ooono hat sein Sortiment erweitert und neue Aktionspreise live. Wohl um sich als Geschenkeoption im Vorweihnachtsgeschäft zu empfehlen sind die Verkehrs- und Gefahrenwarner „OOONO NO1“ und „OOONO NO2“ derzeit zu stark reduzierten Preisen erhältlich. Das ältere Modell kostet 27,99 Euro, während die überarbeitete Variante mit CarPlay für 54,99 Euro angeboten wird.

Neue Sicherheitslösung „OOONO SIRÈNE“

Abseits der Verkehrswarner bringt Ooono mit der „OOONO SIRÈNE“ ein neues Produkt auf den Markt. Das kompakte Gerät soll Menschen in Gefahrensituationen unterstützen, indem es per Bluetooth eine Alarmmeldung an eine App-basierte Helfer-Community sendet.

Nachdem das neue Gerät bislang nur über die Webseite des Unternehmens verkauft wurde, ist die OOONO SIRÈNE ab sofort auch über Amazon verfügbar. Der Preis beträgt 69,95 Euro. Nach Angaben des Unternehmens entstehen keine zusätzlichen Kosten durch Abonnements oder Gebühren.

Der Hersteller will mit der „OOONO SIRÈNE“ ein Netzwerk von Freiwilligen aufbauen, die im Ernstfall helfen und so mehr mehr Sicherheit bieten sollen. Wie effektiv dieses Konzept tatsächlich ist, bleibt abzuwarten.

Beide Ooono-Modelle zum Tiefstpreis

Brot und Butter des Anbieters bleiben die Verkehrswarner. Beide Modelle gibt es heute zum Tiefstpreis. Das neue Modell, der „OOONO NO2„, unterscheidet sich vor allem durch einen integrierten Akku, der per USB-C aufgeladen werden kann, sowie durch die Möglichkeit der CarPlay-Integration. Diese erlaubt es, Warnmeldungen auch im Fahrzeug-Display anzuzeigen. Darüber hinaus gibt es verbesserte LED- und Audiosignale.

An dieser Stelle erlauben wir uns den obligatorischem Hinweis: Die Nutzung von Radarwarnern ist in Deutschland nicht gestattet. Laut Straßenverkehrsordnung drohen bei Kontrollen Bußgelder in Höhe von 75 Euro. Die Blitzer-Warnungen lassen sich in der App des Anbieters aber problems deaktivieren, ohne auf die Verkehrswarnungen (wie liegen gebliebene Fahrzeuge oder Stauenden verzichten zu müssen).

Der „OOONO NO1“ bietet alle grundlegenden Funktionen: Nach der automatischen Bluetooth-Verbindung mit dem iPhone greift das Gerät auf dessen Internetverbindung und Standortdaten zu, um vor Gefahren wie Unfällen oder Radarkontrollen zu warnen. Der Nutzer kann zudem selbst Hindernisse melden. Die Datenbasis stammt einerseits aus der Blitzer.de-Plattform und wird andererseits durch die Ooono-Community ergänzt.

Elektronische Parkscheiben P-DISC NO2

Auch Ooonos digitale Parkscheibe, die sogenannte „P-DISC NO2“ ist aktuell ebenfalls reduziert erhältlich. Die elektronische Parkscheibe richtet sich an Autofahrer, die eine zugelassene Lösung für die Parkzeitüberwachung suchen. Die P-DISC NO2 stellt sich automatisch sobald das Fahrzeug zum Stillstand kommt.