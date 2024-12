Apple Music veröffentlicht Jahrescharts und Playlists 2024

Auf den Spuren des personalisierten Jahresrückblicks Apple Music Replay 2024 hat man bei Apple Music inzwischen auch die Jahrescharts 2024 vorgestellt und dabei die meistgestreamten Songs und Künstler des Jahres präsentiert.

Deutschlands meistgestreamte Songs

In Deutschland führt „Wunder“ von Ayliva und Apache 207 die Liste der Top 10 an, womit Apache nach dem Lindenberg-Duett „Komet“ erneut den Spitzenplatz belegt. Von den zehn erfolgreichsten Songs stammen fünf von lokalen Künstlern, vier davon in deutscher Sprache. Zu den weiteren Platzierungen zählen unter anderem „Komet“ von Udo Lindenberg und Apache 207 sowie „9 bis 9“ von Bausa, badchieff und SIRA.

Top 10 der meist gestreamten Songs (Deutschland)

1. AYLIVA, Apache 207 „Wunder“

2. Artemas „i like the way you kiss me“

3. BENNETT „Vois sur ton chemin (Techno Mix)“

4. Udo Lindenberg, Apache 207 „Komet“

5. RAYE, cassö, D-Block Europe „Prada“

6. Benson Boone „Beautiful Things“

7. Tate McRae „greedy“

8. CYRIL „Stumblin‘ In“

9. Herbert Grönemeyer, Ericson, $OHO BANI „ZEIT, DASS SICH WAS DREHT“

10. Bausa, badchieff, SIRA „9 bis 9“

Neben den Streaming-Charts präsentiert Apple Music erstmals die „Shazam Global Radio Spins“-Charts, die die weltweit meistgespielten Radiotitel auswerten. Laut Apple ist „Houdini“ von Dua Lipa hier der Spitzenreiter. Die zugrunde liegenden Daten basieren auf Shazam-Analysen von über 40.000 Radiosendern weltweit.

Auch international prägt Hip-Hop die Charts. Der meistgestreamte Song 2024 auf globaler Ebene ist „Not Like Us“ von Kendrick Lamar. In den Shazam-Charts führt hingegen „Beautiful Things“ von Benson Boone, ein Newcomer, der sich auch in anderen Kategorien stark platziert.

Top 10 der meist gestreamten Songs (global)

1. Kendrick Lamar „Not Like Us“

2. Benson Boone „Beautiful Things“

3. Sabrina Carpenter „Espresso“

4. Shaboozey „A Bar Song (Tipsy)“

5. Taylor Swift „Cruel Summer“

6. Post Malone (feat. Morgan Wallen) „I Had Some Help“

7. Teddy Swims „Lose Control“

8. Metro Boomin, Kendrick Lamar, Future „Like That“

9. Billie Eilish „BIRDS OF A FEATHER“

10. Creepy Nuts „Bling-Bang-Bang-Born

Neue Funktionen im Replay 2024

Wie berichtet hat Apple Music das Replay-Feature erweitert, das Abonnenten des Musik-Streaming-Dienstes individuelle Einblicke in ihr Hörverhalten des zurückliegenden Jahres bietet. Erstmals werden neben den meistgehörten Titeln auch Daten wie der „erste Wiedergabetag“ eines Lieblingssongs oder „Listening Streaks“ angezeigt – eine Funktion, die die längste ununterbrochene Nutzung dokumentiert. Diese Daten können personalisiert ausgewertet und über soziale Medien geteilt werden.

Top 10 der am häufigsten „shazamten“ Songs (Deutschland)

1. CYRIL „Stumblin‘ In“

2. BENNETT „Vois sur ton chemin (Techno Mix)“

3. FloyyMenor & Cris Mj „Gata Only“

4. Artemas „i like the way you kiss me“

5. ZERB & Sofiya Nzau „Mwaki“

6. Benson Boone „Beautiful Things“

7. Teddy Swims „Lose Control“

8. Ofenbach (feat. Norma Jean Martine) „Overdrive“

9. Disturbed „The Sound of Silence (CYRIL Remix)“

10. AYLIVA & Apache 207 „Wunder“

Zusätzlich wurde eine neue Kategorie für Künstler eingeführt. Über „Apple Music for Artists“ erhalten Musiker Einblicke in ihre Reichweite und Hörerschaft. Angaben wie die Gesamtzahl der Hörer oder der Überblick der Städte, in denen die Musik am häufigsten gespielt wird, sollen den Austausch mit Fans fördern.

Die Jahrescharts und Playlists 2024