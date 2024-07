Ooono Gefahrenwarner weist auf Geschwindigkeitsüberschreitungen hin

Der Radar- und Gefahrenwarner Ooono Co-Driver kann seinen Besitzer jetzt auch darauf hinweisen, dass man die aktuelle Höchstgeschwindigkeit überschreitet. Die Funktion steht sowohl für den älteren Ooono Co-Driver No1 als auch für das neue Modell Co-Driver No2 bereit.

Ooono führt die Warnungen bei Geschwindigkeitsüberschreitungen mit der neuen App-Version 4.2.0 zunächst als Beta-Funktion ein. Anstelle oder ergänzend zu seiner Funktion als Radarwarner kann das Gerät nun auch darauf aufmerksam machen, wenn man die zugelassene Höchstgeschwindigkeit überschreitet.

Die neue Funktion lässt sich in den Einstellungen der Ooono-App aktivieren und konfigurieren. Beispielsweise kann man als Nutzer des Zubehörs festlegen, ob die Meldung sofort oder mit einem gewissen Puffer erfolgen soll. Dieser kann entweder in Form von zu schnell gefahrenen Stundenkilometern oder prozentual jeweils zwischen 0 und 30 festgelegt werden. Abhängig von der genutzten Geräteversion kann man zudem wählen, ob das Warnsignal über das iPhone und/oder den Ooono selbst ausgegeben werden soll. Begleitend dazu wird die zugelassene Geschwindigkeit fortan auch in der Ooono-App angezeigt.

Höhere Genauigkeit zieht Batterien schneller leer

Bei Verwendung der neuen Option muss man für sich entscheiden, ob man lieber exaktere Meldungen oder längere Batterielaufzeiten hat. Im sogenannten Fortgeschritten-Modus wird ein Wechsel der jeweiligen Zone der Geschwindigkeitsbegrenzung schneller erkannt, was sich allerdings negativ auf die Batterielaufzeit des Geräts auswirkt.

Beim neuen Ooono Co Driver No2 sollte dies kein großes Problem sein, da dieses Modell mit einem wiederaufladbaren Akku ausgestattet ist. Der Co Driver No1 wird allerdings noch mit Knopfzellen-Batterien betrieben, die dann schneller ausgetauscht werden müssen.

Preislich ist der alte Co-Driver No1 mit 38,90 Euro deutlich günstiger als das neue Modell zu haben. Der Co-Driver No2 kostet derzeit 74 Euro, kommt dann aber auch mit neuen Features wie dem integrierten Akku und CarPlay-Unterstützung.