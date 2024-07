Bosch Smarthome um Eyes Außenkamera II erweitert

Bosch bietet mit der Eyes Außenkamera II eine neue Version seiner Sicherheitskamera für den Außenbereich an. Die Kamera lässt sich entweder eigenständig in Verbindung mit der Smart-Camera-App des Herstellers verwenden oder in das Smart-Home-System von Bosch integrieren. Die Außenkamera von Bosch ist für eine Festanschluss ans Stromnetz vorgesehen und tritt in der Kategorie der Sicherheitskameras mit integrierter Wandleuchte gegen Anbieter wie Netatmo, Eve oder eufy an.

Bosch vermarktet die Eyes Außenkamera II als „DualRadar-Sicherheitskamera“, die mithilfe von zwei integrierten Radar-Sensoren Bewegungen in einem Bereich von 180 Grad erfasst und auch in der Lage ist, die präzise Entfernung der erfassten Bewegungen sowie deren Richtung zu ermitteln. Diese Funktion soll dabei helfen, die Überwachung mithilfe von frei definierbaren Sicherheitszonen zu optimieren.

Abo nur für erweiterte Speicheroptionen nötig

Die Kamera bietet die Möglichkeit zum Live-Zugriff per App und kann Videoclips von erkannten Ereignissen für den späteren Abruf speichern. Bosch setzt dabei auf ein eigenes Cloud-Angebot, dessen grundlegender Funktionsumfang inklusive Funktionen wie Bewegungserkennung oder Personenerkennung dauerhaft kostenfrei bleiben soll. Dazu zählt die Möglichkeit, die jeweils letzten 100 Videoaufzeichnungen bis zu einer Woche lang zu speichern. Kostenpflichtig wird es bei Bosch nur, wenn man mehr oder längere Videoaufzeichnungen in der Cloud des Herstellers speichern möchte.

Zusätzlich zum Versand von Push-Mitteilungen und dem bis zu 1.100 Lumen hellen Frontlicht ist die Kamera auch mit einer Alarmsirene ausgestattet, deren 75 Dezibel lauter Alarmton von einer rot blinkenden Warnleuchte begleitet wird. Für die Hauptleuchte lassen sich neben Kalt- oder Warmweiß mehr als 1.500 Farben auswählen und beispielsweise auch per Dämmerungsschalter aktivieren.

Preislich ist die Eyes Außenkamera II von Bosch deutlich im oberen Bereich angesiedelt. In Silber oder Anthrazit erhältlich, werden für das neue Zubehör satte 359,95 Euro fällig.