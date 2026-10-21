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Vorgänger jetzt deutlich günstiger

OOONO CO-DRIVER NO3: Neues Display und Tankstellensuche
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OOONO hat mit dem CO-DRIVER NO3 die dritte Generation seines Verkehrswarners vorgestellt. Erstmals besitzt das kompakte Gerät einen eigenen Bildschirm, der neben Gefahrenstellen auch deren Entfernung und Geschwindigkeitsbegrenzungen anzeigt. Hinzu kommen eine Tankstellensuche und die Steuerung des digitalen Fahrtenbuchs. Der neue Verkehrswarner startet am 28. Oktober für zunächst 89,95 Euro. Gleichzeitig sind die bisherigen Modelle bei Amazon deutlich reduziert.

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Display zeigt Gefahren und Entfernungen

Die wichtigste Neuerung ist das sogenannte Focus Display. Statt lediglich über Töne und LED-Signale zu warnen, zeigt der CO-DRIVER NO3 nun auch die Art der Gefahr und die verbleibende Entfernung an. Bei Geschwindigkeitskontrollen erscheint zusätzlich das geltende Tempolimit. Um Ablenkungen zu reduzieren, bleibt der Bildschirm normalerweise dunkel. Ein Näherungssensor aktiviert ihn bei Bedarf.

Auch Meldungen lassen sich jetzt direkt auf dem Display bestätigen oder verwerfen. Als Datengrundlage dienen laut OOONO die Meldungen von über fünf Millionen Nutzern sowie Informationen des übernommenen Spezialisten Cyclops.

Neu sind außerdem zwei Zusatzdienste. Über die Tankstellensuche lässt sich der günstigste Anbieter im eingestellten Umkreis finden. Die Navigation kann anschließend an Apple CarPlay oder Android Auto übergeben werden. Das digitale Fahrtenbuch zeichnet Strecken automatisch auf und erlaubt die Einordnung als Dienst-, Arbeits- oder Privatfahrt direkt am Gerät.

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Vorgänger bei Amazon deutlich günstiger

Der neue NO3 kostet vom 28. Oktober bis zum 10. November beim Hersteller 89,95 statt 99,95 Euro. Drei Monate Fahrtenbuch und kostenloser Versand sind enthalten. Ab dem 11. November wird das Gerät auch bei Amazon und MediaMarkt erhältlich sein. Die grundlegenden Warnfunktionen bleiben kostenlos, das Fahrtenbuch benötigt anschließend ein Abo.

Wer auf das neue Display verzichten kann, bekommt die Vorgänger derzeit günstiger. Der CO-DRIVER NO1 kostet bei Amazon rund 25 Euro und meldet Gefahren über Töne und LEDs. Der CO-DRIVER NO2 ist für rund 60 Euro erhältlich. Er besitzt einen wiederaufladbaren Akku und unterstützt CarPlay. Auch der NO2 Plus mit Aluminiumring ist im Preis gefallen.

In Deutschland ist die Nutzung der Blitzerwarnfunktion während der Fahrt verboten. Zulässig bleiben Warnungen vor allgemeinen Verkehrsgefahren.

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OOONO
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Entwickler: ooono AS
Preis: Kostenlos
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21. Okt. 2026 um 19:06 Uhr von Ben Fehler gefunden?


    26 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Das sieht schön aus. Gibt es sowas für CarPlay ? ggf. auch ohne Abo sondern als Einmalkauf ?

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    • Das Ding und die Vorgänger haben alle kein Abo . CarPlay kann dieser und der Vorgänger auch. Es ist einfach der Spagat für Autos mit CarPlay und ohne bzw. Bequemlichkeit nicht auf das Display zu schauen. Optisch auf jeden Fall hübsch gelöst .

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    • Ooono hat auch CarPlay mit drin. Ohne Abo mit einmal Kauf.

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  • Seit dem die bei BLITZER.de Pro raus sind, nie wieder !

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  • Mir gefällt die Blitzer.de-App deutlich besser, keine zusätzliche Hardware, elegante Kurz-Aktionen.

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  • Seitdem die sichvvon Blitzer.de getrennt haben, kann man die vergessen. Blitzer.de mit CarPlay ist unschlagbar.

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  • ooono sollte sich erst einmal um ihre Probleme mit der Grundfunktion kümmern bevor sie neue Produkte entwickeln!!!!!
    Nochmals Geld ausgeben um eine nur noch miserable Funktion zu haben, niemals. Mich ärgert es schon extrem, dass ich mir noch vor ein paar Monaten den neusten ooono zugelegt habe.

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  • Wer kauft das noch? Seit Blitzer.de keine Daten mehr liefert praktisch nutzlos!!!

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  • Ich kann die vielen Kommentare hier tatsächlich auch nur unterstützen: seitdem sie auf ihre eigene Datenbasis umgestellt haben, funktioniert das Ganze nur noch schlecht. Ein Großteil der Blitzer wird nicht gemeldet.

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  • Ich nutze nur noch Saphe, seit die keine Daten mehr von Blitzer.de bekommen!

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  • Denke die Akkulaufzeit wird brutal sein. Dank der gekündigten Partnerschaft mit Blitzer.de, wird das Teil ja keinen Grund haben das Display anzuschalten ;-)

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  • Da gehe ich dann lieber zu Needit Drive One 2 / Needit Drive One Pro !

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