OOONO CO-DRIVER NO3: Neues Display und Tankstellensuche

OOONO hat mit dem CO-DRIVER NO3 die dritte Generation seines Verkehrswarners vorgestellt. Erstmals besitzt das kompakte Gerät einen eigenen Bildschirm, der neben Gefahrenstellen auch deren Entfernung und Geschwindigkeitsbegrenzungen anzeigt. Hinzu kommen eine Tankstellensuche und die Steuerung des digitalen Fahrtenbuchs. Der neue Verkehrswarner startet am 28. Oktober für zunächst 89,95 Euro. Gleichzeitig sind die bisherigen Modelle bei Amazon deutlich reduziert.

Display zeigt Gefahren und Entfernungen

Die wichtigste Neuerung ist das sogenannte Focus Display. Statt lediglich über Töne und LED-Signale zu warnen, zeigt der CO-DRIVER NO3 nun auch die Art der Gefahr und die verbleibende Entfernung an. Bei Geschwindigkeitskontrollen erscheint zusätzlich das geltende Tempolimit. Um Ablenkungen zu reduzieren, bleibt der Bildschirm normalerweise dunkel. Ein Näherungssensor aktiviert ihn bei Bedarf.

Auch Meldungen lassen sich jetzt direkt auf dem Display bestätigen oder verwerfen. Als Datengrundlage dienen laut OOONO die Meldungen von über fünf Millionen Nutzern sowie Informationen des übernommenen Spezialisten Cyclops.

Neu sind außerdem zwei Zusatzdienste. Über die Tankstellensuche lässt sich der günstigste Anbieter im eingestellten Umkreis finden. Die Navigation kann anschließend an Apple CarPlay oder Android Auto übergeben werden. Das digitale Fahrtenbuch zeichnet Strecken automatisch auf und erlaubt die Einordnung als Dienst-, Arbeits- oder Privatfahrt direkt am Gerät.

Vorgänger bei Amazon deutlich günstiger

Der neue NO3 kostet vom 28. Oktober bis zum 10. November beim Hersteller 89,95 statt 99,95 Euro. Drei Monate Fahrtenbuch und kostenloser Versand sind enthalten. Ab dem 11. November wird das Gerät auch bei Amazon und MediaMarkt erhältlich sein. Die grundlegenden Warnfunktionen bleiben kostenlos, das Fahrtenbuch benötigt anschließend ein Abo.

Wer auf das neue Display verzichten kann, bekommt die Vorgänger derzeit günstiger. Der CO-DRIVER NO1 kostet bei Amazon rund 25 Euro und meldet Gefahren über Töne und LEDs. Der CO-DRIVER NO2 ist für rund 60 Euro erhältlich. Er besitzt einen wiederaufladbaren Akku und unterstützt CarPlay. Auch der NO2 Plus mit Aluminiumring ist im Preis gefallen.

In Deutschland ist die Nutzung der Blitzerwarnfunktion während der Fahrt verboten. Zulässig bleiben Warnungen vor allgemeinen Verkehrsgefahren.