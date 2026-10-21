Google Maps: Gemini kommt jetzt auch auf Apple CarPlay

Google erweitert die Sprachsteuerung von Google Maps auf Apple CarPlay. Ab sofort können erste Nutzer den KI-Assistenten Gemini direkt über das Infotainmentdisplay ihres Autos aufrufen und während der Navigation Fragen stellen. Damit erhält die Karten-App erstmals eine eigene Sprachassistenz auf CarPlay. Diese soll nicht nur Ziele finden, sondern auch komplexere Anfragen verstehen, Zwischenstopps vorschlagen und Routen entsprechend den Wünschen des Fahrers anpassen.

Komplexe Fragen direkt während der Navigation

Der Aufruf erfolgt über ein neues Gemini-Symbol am rechten Rand der Google-Maps-Oberfläche. Ein Fingertipp genügt, um die Unterhaltung zu starten. Anschließend können Autofahrer beispielsweise nach einem sehenswerten Park in der Nähe fragen und sich im nächsten Schritt direkt dorthin navigieren lassen.

Auch mehrere aufeinanderfolgende Fragen sind möglich. So lässt sich zunächst nach einem Restaurant entlang der Strecke suchen, anschließend nach den Öffnungszeiten fragen und schließlich eine Route ohne Mautstraßen berechnen. Gemini berücksichtigt dabei den bisherigen Gesprächsverlauf, sodass nicht jede Anfrage vollständig neu formuliert werden muss.

Darüber hinaus können Nutzer Verkehrsstörungen per Sprache melden. Wer beispielsweise einen Unfall oder ein Hindernis entdeckt, kann Google Maps darüber informieren, ohne die entsprechenden Menüs auf dem Bildschirm bedienen zu müssen.

Deutschland muss noch auf die Freischaltung warten

Wie 9to5Google berichtet, wird Gemini für CarPlay seit heute in den USA bereitgestellt. Die weltweite Einführung läuft ebenfalls an. Wann die Funktion in Deutschland für alle Nutzer zur Verfügung steht, ist noch nicht bekannt.

Auf dem iPhone selbst bietet Google Maps die Gemini-Sprachsteuerung bereits seit dem vergangenen Jahr an. Auch Android Auto unterstützt den Assistenten schon länger. Neu ist somit vor allem der direkte Zugriff über CarPlay.

Allerdings gibt es Unterschiede zu Android Auto. Die dort neu eingeführte Funktion „Personal Intelligence“, mit der Gemini auch persönliche Informationen aus Gmail, Kalender und anderen Google-Diensten berücksichtigen kann, steht unter CarPlay vorerst nicht zur Verfügung.

Gemini ersetzt zudem nicht Siri als systemweiten Sprachassistenten. Die KI ist ausschließlich innerhalb von Google Maps nutzbar. Dennoch dürfte die Neuerung gerade für Nutzer interessant sein, die Googles Kartendienst ohnehin der Karten-App von Apple vorziehen.