Siri bekommt Konkurrenz
Google Maps: Gemini kommt jetzt auch auf Apple CarPlay
Google erweitert die Sprachsteuerung von Google Maps auf Apple CarPlay. Ab sofort können erste Nutzer den KI-Assistenten Gemini direkt über das Infotainmentdisplay ihres Autos aufrufen und während der Navigation Fragen stellen. Damit erhält die Karten-App erstmals eine eigene Sprachassistenz auf CarPlay. Diese soll nicht nur Ziele finden, sondern auch komplexere Anfragen verstehen, Zwischenstopps vorschlagen und Routen entsprechend den Wünschen des Fahrers anpassen.
Komplexe Fragen direkt während der Navigation
Der Aufruf erfolgt über ein neues Gemini-Symbol am rechten Rand der Google-Maps-Oberfläche. Ein Fingertipp genügt, um die Unterhaltung zu starten. Anschließend können Autofahrer beispielsweise nach einem sehenswerten Park in der Nähe fragen und sich im nächsten Schritt direkt dorthin navigieren lassen.
Auch mehrere aufeinanderfolgende Fragen sind möglich. So lässt sich zunächst nach einem Restaurant entlang der Strecke suchen, anschließend nach den Öffnungszeiten fragen und schließlich eine Route ohne Mautstraßen berechnen. Gemini berücksichtigt dabei den bisherigen Gesprächsverlauf, sodass nicht jede Anfrage vollständig neu formuliert werden muss.
Darüber hinaus können Nutzer Verkehrsstörungen per Sprache melden. Wer beispielsweise einen Unfall oder ein Hindernis entdeckt, kann Google Maps darüber informieren, ohne die entsprechenden Menüs auf dem Bildschirm bedienen zu müssen.
Deutschland muss noch auf die Freischaltung warten
Wie 9to5Google berichtet, wird Gemini für CarPlay seit heute in den USA bereitgestellt. Die weltweite Einführung läuft ebenfalls an. Wann die Funktion in Deutschland für alle Nutzer zur Verfügung steht, ist noch nicht bekannt.
Auf dem iPhone selbst bietet Google Maps die Gemini-Sprachsteuerung bereits seit dem vergangenen Jahr an. Auch Android Auto unterstützt den Assistenten schon länger. Neu ist somit vor allem der direkte Zugriff über CarPlay.
Allerdings gibt es Unterschiede zu Android Auto. Die dort neu eingeführte Funktion „Personal Intelligence“, mit der Gemini auch persönliche Informationen aus Gmail, Kalender und anderen Google-Diensten berücksichtigen kann, steht unter CarPlay vorerst nicht zur Verfügung.
Gemini ersetzt zudem nicht Siri als systemweiten Sprachassistenten. Die KI ist ausschließlich innerhalb von Google Maps nutzbar. Dennoch dürfte die Neuerung gerade für Nutzer interessant sein, die Googles Kartendienst ohnehin der Karten-App von Apple vorziehen.
Entwickler: Google
Laden
Coool. Bin gespannt wie gut das klappt
Klappt gut, hab die Funktion seit ein paar Tagen freigeschaltet bekommen, hier in Deutschland! Deutsches iPhone und deutsche Telekom als Provider.
Ich habe das schon seit mind. einer Woche.
Also bei mir ist es schon seit ein paar Tagen verfügbar
Ich habe diese Funktion bereits vor ein paar Tagen entdeckt und auch schon einige Male genutzt. Ich muss sagen, dass ich wirklich begeistert bin. Man kann darüber die Fahrstrecke anpassen, neue Ziele hinzufügen oder nach Sonderzilen suchen und Google Maps passt die Strecke dann an. Man ist nicht auf Fragen zur Strecke beschränkt, sondern kann Gemini ganz normal nutzen. Die Gemini Funktion in Google Maps ist keine gesonderte Instanz, so dass alle Dialoge im normalen Chat-Verlauf erscheinen.
Ich hatte es eben in Carplay gehabt und war total überrascht.
In der Kartenapp selbst, aber auch ohne Navigation im Dashboard.
Hab die Funktion auch schon seit gut einer Woche. Gab bisher nur noch keine anwendungsfälle um das zu nutzen. Bin mal gespannt in den nächsten Wochen.
Im Renault Austral 2025 auch schon seit ca 1 Woche oder so
Geil. Endlich kann ich nach Ladesäulen auf der Route suchen mit McDonalds oder Toiletten.
Bei mir ist es auch seit einigen Tagen verfügbar, funktioniert super! Sowohl zu Fragen zur Fahrt als auch random andere Sachen.
Schon seit einer Woche, guten Morgen. ;)
Klappt gut – man kann alles fragen.
Bei mir ist das schon seit mindestens zwei Monaten verfügbar. Das ist richtig cool.