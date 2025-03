Speedtest-App in Version 6.0: iPhone 16e überrascht mit Upload-Leistung

Ookla hat seine Speedtest-App für iOS aktualisiert. Version 6.0 bringt ein überarbeitetes Layout, das die Navigation vereinfachen soll, sowie eine verbesserte Darstellung der Messergebnisse. Auch an der technischen Basis wurde laut Anbieter gearbeitet: Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen sollen die Stabilität erhöhen.

Eine wichtige Neuerung ist der jetzt vollintegrierte Videotest. Damit lässt sich prüfen, wie gut eine Verbindung für Streaming geeignet ist – inklusive Messung von Auflösung, Ladezeit und Pufferverhalten.

Die App bleibt kostenlos, ermöglicht weiterhin Geschwindigkeitstests weltweit und speichert vergangene Ergebnisse zum Vergleich. Sie ist in 17 Sprachen verfügbar und richtet sich sowohl an Alltagsnutzer als auch an Technikinteressierte, die ihre Verbindung regelmäßig analysieren möchten.

Erstes Apple-Modem im Praxistest

Parallel zur App-Aktualisierung hat Ookla auch das neue iPhone 16e untersucht – das erste iPhone mit einem von Apple selbst entwickeltem Mobilfunk-Modem. Bisher setzte Apple bei seinen Modems auf Qualcomm-Technik. Apples neuer C1-Chip unterstützt die gängigen 5G-Bänder, verzichtet jedoch auf den besonders schnellen mmWave-Standard.

In einem ersten Vergleich mit dem iPhone 16 zeigt sich ein gemischtes Bild: Nutzer im AT&T- und Verizon-Netz erreichten mit dem iPhone 16e im Schnitt höhere Downloadgeschwindigkeiten. Auf dem T-Mobile-Netz dagegen lag das Gerät spürbar zurück. Laut Ookla könnte dies daran liegen, dass T-Mobile auf eine besonders moderne 5G-Technik setzt, mit der das C1-Modem noch nicht vollständig zurechtkommt.

iPhone 16e überrascht mit Upload-Leistung

Überraschend gut schnitt das iPhone 16e dagegen bei den Upload-Geschwindigkeiten ab. Hier übertraf es das iPhone 16 bei allen drei großen US-Anbietern – teils deutlich. Auch in Situationen mit schwacher Netzabdeckung lieferte das 16e oft stabilere Ergebnisse. Bei besonders guten Bedingungen blieb jedoch das iPhone 16 vorn, dessen Qualcomm-Modem höhere Spitzenwerte ermöglicht.

Apple bewirbt das C1-Modem als energieeffizient und kombiniert es mit einem größeren Akku im iPhone 16e. Im Ergebnis liefert dies unter anderem eine längere Videowiedergabezeit im Vergleich zum Standardmodell.