Onvis CS2 ausprobiert: Der Türalarmsensor setzt jetzt auf Thread

Onvis hat mit dem Türalarmsensor CS2 eine überarbeitete Version seiner ursprünglich vor fünf Jahren vorgestellten Mini-Alarmanlage mit HomeKit-Anbindung im Programm.

Die wichtigste Änderung bei der neuen Version dürfte das Verbindungsprotokoll betreffen. Anstelle einer reinen Bluetooth-Verbindung kommuniziert der Onvis Alarmsensor CS2 jetzt über Thread. Ein passender Hub wie etwa ein HomePod oder ein mit Thread kompatibles Apple-TV-Modell wird also vorausgesetzt. Auch ist zu beachten, dass der CS2 von Onvis ausschließlich Apple Home unterstützt und nicht im Zusammenspiel mit anderen Smarthome-Systemen wie etwa Amazon Alexa verwendet werden kann.

CS2 Lieferumfang: Befestigung wahlweise mit Klebestreifen oder Schrauben

Für Apple-Nutzer sollten diese Eckdaten kein Problem darstellen, vielmehr darf man es als positiv betrachten, dass Onvis hier die HomeKit-Anbindung im Fokus hat. Ergänzend dazu aber auch optional bietet die App von Onvis diverse zusätzliche Konfigurations- und Verwendungsmöglichkeiten.

HomeKit-Nutzer als Zielgruppe

Beginnen wir mit Apple Home. Hier erscheint der Onvis CS2 auf seiner Funktion als Tür- oder Fenstersensor basierend als Alarmsystem und liefert darüber hinaus auch Messwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Alle vom CS2 gelieferten Statusmeldungen und Messwerte lassen sich auch für HomeKit-Automationen verwenden. Man kann also beispielsweise beim Über- oder Unterschreiten von bestimmten Werten für Temperatur oder Luftfeuchtigkeit weiterführende Aktionen auslösen.

Kernfunktion bleibt jedoch das integrierte Alarmsystem. Die hier vier verfügbaren Zustände „Aus“, „Nacht“, „Abwesend“ und „Zuhause“ lassen sich auch direkt über die Home-App auswählen oder in Form von Automationen wechseln. Beispielsweise kann HomeKit die Alarmanlage scharf schalten, wenn die letzte Person das Haus verlassen hat. Über die Onvis-App hat man dann die Möglichkeit, beispielsweise die Lautstärke und die Signaltöne für diese Modi spezifisch zu konfigurieren. Die in den Sensor integrierte Sirene macht zusätzlich zu den App-Benachrichtigungen gut hörbar auf eventuelle Alarmsituationen aufmerksam.

Bevor wir einen Blick auf die Onvis-App werfen, noch die für viele Nutzer vielleicht wichtigste Information im Zusammenhang mit dem Sensor: Das Gerät lässt sich auch manuell bedienen und ihr müsst nicht jedes Mal die App aus der Tasche holen, wenn ihr das System scharf schalten oder deaktivieren wollt. Mithilfe der Modustaste am Sensor selbst kann man zwischen den vier Grundeinstellungen wählen. Einfach zu merken ist dabei, dass jeweils zweimal drücken zwischen Aus und Abwesend wechselt.

Erweiterte Optionen in der Hersteller-App

Die App von Onvis ist nicht schön, bietet aber in großer Zahl zusätzliche Konfigurationsmöglichkeiten für den Sensor. Das beginnt bei der Möglichkeit, zwischen verschiedenen Signal- und Sirenentönen zu wählen und umfasst auch mit der neuen Version des Sensors hinzugekommene Optionen wie die beiden Modi „Eingang“ und „Exit“. Aktiviert man diese, so achtet der Sensor über einen vorgegebenen Zeitraum hinweg darauf, ob die Tür geöffnet wird. Tritt dieser Fall ein, dann wechselt das System in den Alarmmodus beziehungsweise wird deaktiviert.

Über die Onvis-App kann man auch auf Statistikwerte der integrierten Sensoren für Temperatur und Luftfeuchtigkeit zugreifen und diese im CSV-Format exportieren. Bei Bedarf kann man hier auch Abweichungen der Sensoren korrigieren. Zudem steht ein Protokoll sämtlicher Aktionen des Alarmsystems zum Abruf bereit und wer auf Automationen mithilfe von Apple Home verzichten will, kann hier direkt eigene Zeitpläne für den Wechsel zwischen den Alarmmodi hinterlegen.

Aktuell für 31,49 Euro erhältlich

Mit einem Verkaufspreis von 34,99 Euro (aktuell dank Rabattcoupon sogar nur 31,49 Euro) ist der Onvis Alarmsensor CS2 vor allem auch aufgrund der hier integrierten Sensoren für Temperatur und Luftfeuchtigkeit eine preislich attraktive Funktionserweiterung für HomeKit-Nutzer. Vergesst nur nicht, dass für die Einbindung in Apple Home wie eingangs erwähnt ein vorhandener Thread-Hub vorausgesetzt wird.