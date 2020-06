Onvis C3: Neue HomeKit-Kamera in den Startlöchern

Der auf HomeKit-Accessoires spezialisierter Anbieter Onvis wird seine Portfolio an Smart Home-Produkten in Kürze um die Innenraum-Kamera Onvis C3 erweitern, die Apples HomeKit Secure Video unterstützt. Bislang bietet Onvis lediglich einen Bewegungsmelder, einen Zwischenstecker und einen Türkontakt mit Alarmsirene und HomeKit-Integration an.

Die Onvis C3 trägt eine UVP von $89 und bietet dafür vier simultane Streams mit einer Auflösung von 1080p@30fps an. Von den vier Streams ist einer für Apples iCloud-Aufnahmen gedacht, zwei für den Live-Zugriff und einer für die lokale Sicherung auf eingesteckter MicroSD-Karte.

Die Kamera unterstützt die WLAN-Anbindung in 5GHz- und 2,4GHz-Netzen, bietet 2-Wege-Audio und einen Infrarot-gestützte Nachtsichtfunktion.

Aktuell lässt sich die Onvis C3 bereits als Direkt-Import bestellen, ist aber noch nicht im Amazon-Kanal des Anbieters vertreten. Dies dürfte sich jedoch in wenigen Tagen ändern – die Onvis-App wurde heute für den Einsatz der Kamera vorbereitet.