Audio Tweets: Twitter unter iOS jetzt auch mit Sprachnachrichten

Das Feedback der Community fällt durchwachsen aus, die Entscheidung ist jedoch schon getroffen. Der Kurznachrichten-Dienst Twitter wird fortan auch das Verfassen von Tweets mit eingebetteten Sprachnachrichten gestatteten und so dabei helfen die eigentlich gültige Textbeschränkung von maximal 280 Zeichen zu umgehen.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!

Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD

— Twitter (@Twitter) June 17, 2020