Für analoge Erinnerungen und kreative Fotobearbeitung

Neu und weiter gut: Snapseed und Fotoscanner vom Google
Zwei iOS-Apps von Google bedienen unterschiedliche Anforderungen beim Umgang mit Fotos. Während Snapseed als vielseitiges Werkzeug zur Bildbearbeitung nun offenbar wieder regelmäßig neue Funktionen erhält, richtet sich der Fotoscanner an Nutzer, die analoge Abzüge digital sichern möchten.

Der Fotoscanner wurde zuletzt im Frühjahr 2023 aktualisiert, Snapseed dagegen erhielt erst im Sommer ein größeres Funktionsupdate.

Fotoscanner digitalisiert Papierabzüge

Der Google Fotoscanner zielt auf Anwender, die einzelne analoge Fotos digitalisieren wollen, etwa aus alten Alben oder Schuhkartons. Statt nur ein einfaches Bild aufzunehmen, leitet die App Nutzer durch einen Prozess, bei dem vier definierte Punkte auf dem Foto angesteuert und aufgenommen werden. Aus diesen Aufnahmen erstellt die App ein reflexfreies Gesamtbild, das anschließend lokal gespeichert werden kann. Dies funktioniert auch hervorragend mit laminierten Dokumenten.

Fotoscanner

Die App funktioniert ohne Google-Konto und speichert Ergebnisse direkt in der iOS-Fotomediathek. Sie ist auf kleinere Mengen ausgelegt und eignet sich vor allem dann, wenn gezielt einzelne Erinnerungsstücke digitalisiert werden sollen. Das bislang letzte Update aus dem Sommer 2023 brachte eine neue Benutzeroberfläche sowie Anpassungen für aktuelle iPhones. Wir haben die App erst gestern benötigt und können den Download ohne Abstriche empfehlen.

Snapseed mit präziseren Bearbeitungsfunktionen

Deutlich aktiver wird derzeit Snapseed weiterentwickelt. Die App, ursprünglich von Nik Software entwickelt und 2012 von Google übernommen, erhielt im Oktober 2025 Version 3.5. Mit dem Update erweitert Snapseed seine Werkzeuge um eine neue Maskierungsfunktion, die über das Antippen einzelner Objekte im Bild funktioniert. Eine gezielte Nachbearbeitung ist damit ohne manuelle Auswahlpfade möglich. Auch ein überarbeitetes Farbwerkzeug erlaubt nun Anpassungen an einzelnen Farbtönen.Snapseed App Google

Snapseed bietet eine Vielzahl weiterer Werkzeuge für klassische und kreative Bildbearbeitung. Dazu zählen unter anderem Filter, RAW-Unterstützung, Perspektivkorrekturen, Textwerkzeuge und Porträtfunktionen. Die App funktioniert vollständig offline und speichert bearbeitete Fotos lokal auf dem Gerät, ohne Verbindung zu einem Cloud-Dienst.

09. Okt. 2025 um 06:54 Uhr von Nicolas


    12 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Danke für den Tipp.
    Da lese ich im AppStore die laaange Liste der mit mir verknüpften Daten…. nein danke!
    Bei Google ist halt nichts „umsonst“ ^^

      • … das glaubst auch nur du! Wer gehört zu den größten und mächtigsten Konzernen weltweit – Google oder McDonald’s?

        Und jetzt überleg mal, bei wem du mehr Geld gelassen hast und ob es da einen mysteriösen Zwiespalt zu entdecken gibt!

  • Ich kann noch Liit empfehlen, ist ähnlich wie Snapseed.

  • Snapseed war früher mein Favorit, um Fotos am Handy schnell zu pimpen. Leider unterstützt es keinen HDR-Export und mit den immer besseren Möglichkeiten der Fotos-App ist es leider obsolet geworden.

  • Kann jemand eine App empfehlen, mit der man bequem größere Sammlungen analoger Fotos Einscannen kann?

