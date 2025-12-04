Joyn führt KI-Assistentin „Joyce“ für personalisierte Empfehlungen ein

Der TV-Streaming-Dienst Joyn erweitert sein Angebot um eine eigene KI-Assistentin, die den Einstieg ins Streaming vereinfachen soll. Unter dem Namen Joyce steht ab sofort eine Funktion bereit, die Nutzern bei der Auswahl von Serien und Filmen hilft.

Grundlage ist ein lernendes System, das das individuelle Sehverhalten auswertet und darauf aufbauend Vorschläge erstellt. Die Bedienung erfolgt wahlweise per Texteingabe oder über Sprache.

Beta Start auf dem iPhone

Zum Auftakt veröffentlicht Joyn die KI-Assistentin als Beta Version. Der Dienst setzt dabei auf eine generative KI, die auf Googles Gemini-Modell aufbaut. Die Weiterentwicklung der Empfehlungssysteme funktioniert am zuverlässigsten, wenn Nutzer regelmäßig mit der Assistentin interagieren. Joyce soll deshalb im Verlauf der kommenden Monate präzisere Ergebnisse liefern und stärker auf persönliche Vorlieben eingehen. Zunächst steht die Funktion auf nur iOS bereit, eine Ausweitung auf weitere Plattformen ist geplant.

Mit dem Start der KI Funktion setzt Joyn seine Strategie fort, das Streamingangebot technisch und inhaltlich auszubauen. Erst vor kurzem hat der Dienst eine Kooperation mit ARD und ZDF vertieft und bietet seither zahlreiche Serien und Krimiformate der öffentlich rechtlichen Sender an. Diese Inhalte sollen auch innerhalb der Assistentin berücksichtigt werden, sodass Nutzer künftig schneller geeignete Produktionen finden.

Option für werbefreies Streaming

Unabhängig von der neuen Funktion können Nutzer auf das kostenpflichtige Joyn-Plus-Angebot zugreifen. Der Dienst kostet 6,99 Euro pro Monat und lässt sich monatlich kündigen. Enthalten sind frühe Zugänge zu ausgewählten Serien und Shows, zusätzliche Live TV Sender, exklusive Produktionen sowie eine Wiedergabe ohne Werbung. Inhalte werden dabei standardmäßig in HD Qualität bereitgestellt.