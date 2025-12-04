iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 942 Artikel

Neues Werkzeug für die Programmsuche

Joyn führt KI-Assistentin „Joyce“ für personalisierte Empfehlungen ein
2 Kommentare 2

Der TV-Streaming-Dienst Joyn erweitert sein Angebot um eine eigene KI-Assistentin, die den Einstieg ins Streaming vereinfachen soll. Unter dem Namen Joyce steht ab sofort eine Funktion bereit, die Nutzern bei der Auswahl von Serien und Filmen hilft.

Joyn App

Grundlage ist ein lernendes System, das das individuelle Sehverhalten auswertet und darauf aufbauend Vorschläge erstellt. Die Bedienung erfolgt wahlweise per Texteingabe oder über Sprache.

Beta Start auf dem iPhone

Zum Auftakt veröffentlicht Joyn die KI-Assistentin als Beta Version. Der Dienst setzt dabei auf eine generative KI, die auf Googles Gemini-Modell aufbaut. Die Weiterentwicklung der Empfehlungssysteme funktioniert am zuverlässigsten, wenn Nutzer regelmäßig mit der Assistentin interagieren. Joyce soll deshalb im Verlauf der kommenden Monate präzisere Ergebnisse liefern und stärker auf persönliche Vorlieben eingehen. Zunächst steht die Funktion auf nur iOS bereit, eine Ausweitung auf weitere Plattformen ist geplant.

KI Streaming Assistentin "Joyce"

Mit dem Start der KI Funktion setzt Joyn seine Strategie fort, das Streamingangebot technisch und inhaltlich auszubauen. Erst vor kurzem hat der Dienst eine Kooperation mit ARD und ZDF vertieft und bietet seither zahlreiche Serien und Krimiformate der öffentlich rechtlichen Sender an. Diese Inhalte sollen auch innerhalb der Assistentin berücksichtigt werden, sodass Nutzer künftig schneller geeignete Produktionen finden.

Option für werbefreies Streaming

Unabhängig von der neuen Funktion können Nutzer auf das kostenpflichtige Joyn-Plus-Angebot zugreifen. Der Dienst kostet 6,99 Euro pro Monat und lässt sich monatlich kündigen. Enthalten sind frühe Zugänge zu ausgewählten Serien und Shows, zusätzliche Live TV Sender, exklusive Produktionen sowie eine Wiedergabe ohne Werbung. Inhalte werden dabei standardmäßig in HD Qualität bereitgestellt.

Laden im App Store
Joyn | deine Streaming App
Joyn | deine Streaming App
Entwickler: Joyn GmbH
Preis: Kostenlos+
Laden

Joyn
04. Dez. 2025 um 12:09 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    2 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Mir wäre es lieber, wenn die mal die Apple TV App auf Vordermann bringen. Die ist Ultra schlecht!

    Antworten Melden

  • Zum Glück benutze ich diese App nicht.
    Noch mehr personalisierte Werbung .
    Meine Empfehlungen an alle Pi -Holr

    Antworten Melden

