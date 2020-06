Onefootball zum Saisonende überarbeitet

Die iOS-App Onefootball schließt die Saison mit einem umfassenden Redesign ab. Die Entwickler haben die Anwendung grundlegend überarbeitet und in diesem Zusammenhang nicht nur das Logo ausgetauscht, sondern auch die Inhalte neu gestaltet sowie neue Farben und eine andere Schrift ins Rennen gebracht.

Insbesondere das mit der neuen App-Version 14.0 verbundene, jetzt gelbe Logo verlangt von treuen Nutzern der App die Bereitschaft zur Umstellung. Als kleine „Belohnung“ gibt es damit verbunden dann die neu integrierte Unterstützung des Dunkelmodus.

Offen ist noch, wie es in Zukunft mit der Möglichkeit zum Live-Streaming über die App aussieht. In der vergangenen Saison hatte man die Möglichkeit, die Sky-Liveübertragungen der 2. Bundesliga und des DFB-Pokals zum Pauschalpreis von 3,99 Euro als „Pay per View“ über die App zu buchen. Für die kommende Saison gibt es zwar noch keine Bestätigung, aber inoffiziell ist bereits zu hören, dass es die diesbezüglich gut aussieht.

Onefootball wird kostenlos angeboten und finanziert sich über die Anzeige von Werbebannern in der App.