boon und Curve von offizieller Apple-Pay-Liste gestrichen

Als kleine Randnotiz zu den Vorgängen im Zusammenhang mit der Wirecard-Insolvenz: Apple hat boon und Curve von der offiziellen Liste der Apple-Pay-Partner entfernt.

Diese Änderung muss nicht dauerhaft sein, belegt jedoch, dass die Vorgänge im Zusammenhang mit der Kartensperrung auch seitens Apple mit offenen Augen verfolgt werden. In Apples Originalfassung der Liste mit den an Apple Pay teilnehmenden Banken in Europa fehlen jetzt sowohl boon als auch Curve. Die deutsche Version der Liste wurde ebenso wie die deutsche Apple-Pay-Seite noch nicht geändert, dies hängt allerdings damit zusammen, dass Apple für Übersetzungen immer ein paar Tage länger benötigt.

Ob die Änderung von Dauer ist, bleibt abzuwarten. Curve hat ja bereits angekündigt, dass Apple Pay heute im Tagesverlauf wieder funktionieren soll. boon lässt seine Kunden dagegen noch im Ungewissen.