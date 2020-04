„One World – Together At Home“: Magenta-App streamt Benefizkonzert

Dass Apple das für morgen angesetzte Benefizkonzert „One World – Together At Home“ mit einem Livestream begleiten wird wisst ihr bereits. Jetzt steht fest: Auch die Telekom wird die Veranstaltung begleiten.

Unter der Überschrift „Gemeinsam gegen COVID-19“ zeigt der Mobilfunker die erwarteten Auftritte von Superstars wie Lady Gaga, Billie Eilish, Paul McCartney, Taylor Swift und vielen mehr über MagentaMusik 360 und MagentaTV.

Zu sehen ist die weltweite Veranstaltung am 18. April 2020 ab 20:00 Uhr auf MagentaMusik 360 und MagentaTV. Global Citizen veranstaltet das Event gemeinsam mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und den Vereinten Nationen (UN). Sie alle wollen jene unterstützen, die sich täglich im Kampf gegen das Coronavirus einsetzen. In Zeiten der Isolation steht die Show für Zusammenhalt und Inspiration. Kuratiert wird sie in Zusammenarbeit mit Lady Gaga.