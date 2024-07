Paris 2024: Die offizielle Olympia-App und drei weitere

Noch dreimal schlafen, dann starten am 26. Juli die 33. Olympischen Spiele 2024 in Paris. iPhone-Nutzer können sich in Vorbereitung auf das Sportereignis, an denen in diesem Jahr 206 Nationen und fast 11.000 Athleten teilnehmen werden, schon mal die offizielle Olympia-Applikation auf ihren Geräten installieren.

Paris 2024

Diese wird bis zum 11. August, unter anderem auch in deutscher Sprache, über Medaillenergebnisse, Termine und Spielstätten informieren.

Zu den Hauptfunktionen der offiziellen App gehören Breaking News mit minutengenauen Updates zu ausgewählten Events, der Überblick auf laufende Qualifikationen sowie eine personalisierbare Übersicht auf persönlich favorisierte Lieblingssportarten und -teams.

Anwender, die sich vor Ort befinden, können den Download zudem zur Orientierung nutzen und sich mit der offiziellen Games Map zu aktuellen Events in der Nähe navigieren.

France24

Ergänzend zur Olympia-App empfiehlt sich für Besucher vor Ort die Installation der France24-Applikation, des öffentlich-rechtlichen Nachrichtenangebots unserer französischen Nachbarn, das ein aktuelles lokales Nachrichtenangebot auch in englischer Sprache zur Verfügung stellt.

Zattoo bietet Medaillen-Alarm

Der TV-Streaming-Anbieter Zattoo bietet Olympia-Fans in diesem Jahr einen sogenannten “Medaillen-Alarm”. Dieser soll per Push-Nachricht informieren, wenn deutsche Athleten um Medaillen kämpfen.

Nutzer können die Funktion in der Zattoo-App aktivieren und erhalten dann Benachrichtigungen, um keinen entscheidenden Moment zu verpassen. Steht eine Liveübertragung der Wettkämpfe zur Verfügung, werden diese umgehend geladen, sobald die Push-Mitteilung angetippt wurde.

ARD, ZDF und Eurosport

Übertragen werden die Olympischen Spiele in diesem Jahr vor allem von ARD und ZDF sowie Eurosport. Von allen drei Anbietern stehen bekanntlich eigenen Applikationen im App Store zur Verfügung.