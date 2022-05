Apex Legends: Battle-Royale-Shooter landet auf iPhone und iPad

Der Battle Royale Shooter Apex Legends kann sich auch drei Jahre nach Release für PC und Konsolen einer regen Spielerschaft erfreuen. Und absofort buhlt der Shooter mit dem eigens für iOS und Android angepassten Ableger Apex Legends Mobile auch auf dem iPhone und iPad um neue Mitspieler.

Mobile-Game mit neuem Account

Der Account für die Mobilversion wird jedoch getrennt von dem Hauptspiel geführt und entsprechend könnt ihr weder auf bereits freigeschaltete Helden noch Skins zurückgreifen. Auch Crossplay zwischen dem Mobilableger und PC/Konsolen wird es nicht geben. Mit Apex Legends Mobile starten also alle Spieler wieder gleichermaßen bei null.

Crossplay hätten wir uns sowieso nicht gewünscht, denn die Steuerung des sehr schnellen Shooters muss auf dem Touchscreen ebenso erst einmal neu erlernt werden. Und selbst mit etwas Übung bleiben Steuerung und Bewegung, sowie Ausgleich des Rückstoßes eurer Waffen, auf dem Bildschirm deutlich schwerer zu kontrollieren, als mit Maus und Tastatur am PC. Veteranen empfehlen wir entsprechend ebenso den Besuch auf dem Schießstand oder in einfachen Gefechten im neuen Team Deathmatch Modus, ehe ihr euch in den Battle Royale Modus schwingt.

Davon ab sollten sich Spieler der Hauptversion relativ schnell im Mobilableger zurecht finden. Sowohl die Arenen sind bekannt, wie auch die meisten der spielbaren Helden. Zu Anfang werden euch 9 der altbekannten Charaktere zur Verfügung stehen (Pathfinder, Octane, Gibraltar, Bloodhound, Mirage, Wraith, Bangalore, Caustic und Lifeline).

Neuer Held „Fade“ inklusive

Als zehnter im Bunde gesellt sich der brandneue Held Fade hinzu, dessen taktische Fähigkeit es ihm ermöglicht in der Zeit zurück zu wandern um sich aus der Schusslinie zu retten oder gar hinter ihn verfolgende Feinde zu gelangen. Die Fähigkeit gab es bereits unter dem Namen „Phase Rewind“ in Titanfall 2 und Fade erinnert damit ein wenig an den Charakter Tracer aus Overwatch.

Optisch macht der Mobilableger natürlich einige Abstriche gegenüber der PC Version. Die Modelle und Texturen sind gröber, weniger Shader und Effekte lassen Charaktere und Umgebung flacher wirken. Dennoch kann sich Apex Legends Mobile für einen 3D Multiplayershooter auf dem Smartphone durchaus sehen lassen. Im Gegenzug zeigt sich das Spiel durch die etwas abgespeckte Optik recht genügsam und erlaubt allen Nutzern ab einem iPhone 6S am Kampf in der Arena teilzunehmen.

Wer Spaß an Battle Royale Titeln hat, sollte dem rasanten Free-to-Play Titel zumindest eine Chance geben. Für Apex Veteranen lohnt sich der Download alleine schon um einen Blick auf Fade werfen zu können, obgleich dieser wohl vorerst der Mobilumsetzung vorbehalten bleiben wird. Auch das Freemium Konzept tut Apex Legends Mobile keinen wirklichen Abbruch. Das Spiel verzichtet auf Pay-2-Win Inhalte und weder der Battlepass noch die anderweitig kaufbare Skins bieten einen spielerischen Vorteil.