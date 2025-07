Apple Watch erstmals im deutschen Apple Refurb Store erhältlich

Die Apple Watch ist in Deutschland zum ersten Mal generalüberholt bei Apple erhältlich. Im Apple Refurb Store finden sich aktuell verschiedene Modelle der Apple Watch Series 10 gelistet.

Der Preisnachlass gegenüber einem Neukauf bei Apple beträgt 70 Euro bei den günstigeren GPS-Modellen und 90 Euro bei der Cellular-Variante der Uhr. Mit 42 Millimetern Gehäusegröße ist die Apple Watch Series 10 somit für 379 Euro bei Apple erhältlich, das Modell mit 46 Millimeter großem Gehäuse kostet 409 Euro. Für die Version mit Mobilfunk – hier ist derzeit nur die kleinere Ausführung auf Lager – bezahlt man im Apple Refurb Store 479 Euro statt 569 Euro.

Die Refurbished-Angebote von Apple verlieren allerdings direkt an Attraktivität, wenn man bedenkt, dass es sich hier um generalüberholte Modelle der Uhr handelt, während man die Apple Watch zum Teil auch neu für das gleiche Geld bekommt. Beispielsweise gibt es die Apple Watch Series 10 momentan bei MediaMarkt im Rahmen eines Sonderangebots zu den gleichen Preisen komplett neu.

Sieben Jahre nach den USA

Der Start des Verkaufs der Apple Watch über den deutschen Apple Refurb Store ist allein schon deshalb eine Meldung wert, weil es sieben Jahre gedauert hat, bis Apple das 2018 in den USA gestartete Angebot auch nach Deutschland gebracht hat.

An Mobilgeräten von Apple waren hier bislang nur das iPhone und das iPad generalüberholt erhältlich. Tatsächlich lohnen kann sich der Einkauf im Apple Refurb Store vor allem aber bei Macs, und zwar immer dann, wenn man hier eine Sonderkonfiguration findet, die den persönlichen Wünschen entspricht. Solche „Built to Order“-Macs sind in der Regel nur bei Apple direkt und dann ohne jeden Preisabzug erhältlich.

Von Neuware nicht zu unterscheiden

Sämtliche im Apple Refurb Store angebotenen Geräte enthalten eine einjährige Garantie und können im Rahmen der gesetzlichen Fristen kostenlos zurückgegeben werden. In der Regel lassen sich die Geräte selbst optisch nicht von Neuware unterscheiden, Apple verwendet hier nur eine andere Verpackung, um einen betrügerischen Weiterverkauf zu verhindern.