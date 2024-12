O2 stattet auch Altverträge mit „Grow-Vorteil“ aus

O2 bietet seinen „Grow Vorteil“ künftig standardmäßig für alle Vertragskunden an. Somit bekommen alle Besitzer eines Mobilfunkvertrags bei O2 fortan jedes Jahr einen Bonus auf ihr monatliches Datenvolumen, der in seiner Höhe vom jeweiligen Tarif abhängt.

Unterm Strich erhöht sich das monatliche Inklusiv-Datenvolumen mit Grow automatisch um bis zu 10 GB pro Jahr. Der Vorteil ist von Beginn an in allen Postpaid-Mobilfunktarifen des Anbieters enthalten. Das erste Datenvolumen-Upgrade erhält man nach zwölf Monaten Laufzeit kostenfrei. Nach 20 Jahren ist dann allerdings Schluss und man hat die verfügbare Obergrenze erreicht.

Zwischen 1 und 5 GB mehr pro Monat

Wie viel man genau dazubekommt, hängt vom jeweiligen Tarif ab. In der günstigsten Vertragsvariante von O2 beträgt der Grow-Vorteil jedes Jahr 1 zusätzliches GB. In der Tarifstufe O2 Mobile M bekommt man für jedes Jahr Vertragstreue 5 GB gutgeschrieben, sodass sich das monatliche Datenvolumen nach einem Jahr auf 35 GB und nach zwei Jahren auf 40 GB erhöht. Wer einen Tarif in der Stufe O2 Mobile L benutzt, bekommt sein monatliches Datenvolumen pro Jahr sogar um 10 GB aufgewertet.

O2 hat den Grow-Vorteil vor zwei Jahren eingeführt und anfangs als eigenen Tarif vermarktet, später dann als Erweiterung zu neu abgeschlossenen Tarifen hinzugefügt. Mit der jetzigen Ankündigung sollten auch alle jene Vertragskunden des Anbieters von dem Bonus profitieren, die hier bislang nicht berücksichtigt wurden.

Umsetzung bis Mitte 2025

O2 vermarktet die Neuerung als „Treuegeschenk für Bestandskunden“ und spricht davon, dass im Rahmen dieser Aktion in den kommenden fünf Jahren mehr als sechs Milliarden Gigabyte an Datenvolumen kostenlos und automatisch auf seine Bestandskunden verteilt werden.

Die Änderung wird allerdings nicht sofort umgesetzt. Laut O2 wird sich die Umstellung bis Mitte 2025 hinziehen. Die Kunden sollen jeweils rechtzeitig über die Änderung informiert werden.