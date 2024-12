Apple-Watch-Armbänder und Zusatzakku von Lululock im Ausverkauf

Der Zubehöranbieter Lululook will vor Weihnachten noch seine Lager räumen und hat deshalb verschiedene Armbandmodelle für die Apple Watch sowie einen Zusatzakku massiv im Preis reduziert. Achtet darauf, dass ihr jeweils die auf den Produktseiten verfügbaren Rabattcodes aktivieren müsst, um die genannten Endpreise zu erhalten.

Gliederarmbänder aus Titan

Beginnen wir mit den Titan-Armbändern für die Apple Watch, die sich nicht nur mit der Apple Watch Ultra, sondern auch mit älteren und kleineren Modellen der Apple-Uhr verwenden lassen. Hier bietet Lululook verschiedene Farbvarianten zu Preisen ab 35 Euro an.

Von Apples Originalarmbändern ganz zu schweigen, liegen auch die Produkte von Drittanbietern in diesem Bereich preislich in der Regel deutlich höher. Im Lieferumfang der Gliederarmbänder ist eine Vorrichtung zur Anpassung der Länge enthalten.

Schade ist allerdings, dass Lululook seinen Firmennamen auf dem Verschluss platziert. Ganz neutral würden uns die Armbänder besser gefallen. Auch sind die verschiedenen Schwarzvarianten eine Erwähnung wert. Auf dem Foto wird das nicht so deutlich, doch geht das gewöhnliche „Schwarz“ in Richtung eines dunklen Anthrazit-Graus, während „Schwarz Iron“ ein tieferer Schwarzton ist.

FKM-Sportarmbänder zum halben Preis

Die FKM-Armbänder von Lululook sind in verschiedenen Farben bereits für 17,50 Euro erhältlich. Anstelle des hier sonst oft verwendeten Silikons sind diese Armbänder aus Fluorelastomer gefertigt, was sich in einer besseren Zugfestigkeit und Resistenz gegen Öl und vergleichbare Stoffe bemerkbar macht. Auch die Original-Sportarmbänder von Apple sind aus diesem Material gefertigt.

Neben Schwarz, Dunkelblau, Dunkelgrün, Grau, Orange und Gelb gibt es hier auch eine „Glow“-Variante. Dieses Armband „speichert“ Licht und leuchtet dann für einige Zeit im Dunkeln.

Magnetische Powerbank für 18 Euro

Auch die kompakte Wireless Powerbank 10.000 mAh des Herstellers gibt es vorübergehend mit deutlichem Preisnachlass. Hier kommt man für 17,99 Euro zum Zug.

Der Akku kann das iPhone kontaktlos laden und agiert dabei dank seines ausklappbaren Standfußes gleichzeitig auch als MagSafe-Halterung. Alternativ dazu stehen auch Ladeanschlüsse für USB-C und USB-A zur Verfügung. Ein integriertes Display informiert über den aktuellen Füllstand.