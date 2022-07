O2 startet VoLTE-Roaming für Prepaid-Kunden

VoLTE bietet in der Regel die Möglichkeit zum Telefonieren mit deutlich besserer Sprachqualität, zudem profitieren Nutzer in diesem Zusammenhang von schnelleren Rufaufbauzeiten sowie einer besseren Netzabdeckung bei der mobilen Telefonie. Die Änderung betrifft neben O2 direkt auch alle weiteren Eigen- und Partnermarken von O2 Telefónica.

Für Vertragskunden hatte O2 das VoLTE-Roaming bereits im März freigeschaltet. Mit den USA und Spanien steht die Funktion jetzt auch für Prepaid-Nutzer in zwei beliebten Urlaubsländern zur Verfügung. Die Aktivierung der Funktion in weiteren Ländern soll zeitnah folgen.

O2 will VoLTE und damit die Möglichkeit zum Telefonieren mit verbesserter Sprachqualität über das LTE-Netz fortan auch im Ausland für seine Prepaid-Kunden anbieten. Der Netzanbieter teilt mit, dass die Funktion zum Start in Spanien beim Roaming über das Netz von Telefónica und in den USA über AT&T zur Verfügung steht.

Insert

You are going to send email to