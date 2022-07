Nocturne-App: Nachtaufnahmen mit Sternbild-Erkennung

Mit diesem Funktionsumfang ist die Nocturne-App für Sterngucker und iPhone-Fotografen definitiv einen Test wert. Zumal ihr damit verbunden keinerlei Verpflichtung eingeht. Der Download der Anwendung ist kostenlos und ihr geht keinerlei Verpflichtung ein. Als Gegenleistung müsst ihr lediglich das dezent in der Ecke als Wasserzeichen platzierte Logo der hinter der App stehenden Astronomie-Spezialisten Unistellar dulden. Mit einem In-App-Kauf in Höhe von 2,99 Euro lässt sich auch dies entfernen und man leistet zudem einen Beitrag zur Weiterentwicklung der App.

Quasi als Bonus-Feature kann Nocturne dann auf den angefertigten Fotos erkennbare Himmelsobjekte und Sternbilder erkennen und bietet die Möglichkeit, diese als Visualisierung in die Aufnahmen einzubinden. Die so entstandenen Bildkompositionen lassen sich darüber hinaus auch exportieren oder direkt teilen.

Nocturne wurde von Grund auf für das Erstellen von Nachtaufnahmen entwickelt und setzt damit verbunden voraus, dass man die Aufnahme im besten Fall mit einem Stativ oder sonst von einem sicheren Stand aus macht. Mit dem iPhone in der Hand habt ihr hier keine Chance, denn die Serienaufnahmen nehmen mehrere Minuten in Anspruch und werden im Anschluss dann automatisch von der App kombiniert. Die fertigen Aufnahmen landen dann in eurer Fotomediathek.

