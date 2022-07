Bahn: Egal-Wohin-Ticket nicht im DB Navigator erhältlich

Nach dem mit Steuergeldern quersubventionierten 9-Euro-Ticket für den Öffentlichen Personennahverkehr hat die Deutsche Bahn nun auch ihr Egal-Wohin-Ticket in den Ring geworfen und setzt ihrerseits auf eine Kooperation mit allen „teilnehmenden Märkten des EDEKA Verbunds“. Aber aufgepasst: Der Netto Marken-Discount, ein Schwesternunternehmen der EDEKA ist ausdrücklich nicht an der Aktion beteiligt.

Kauf erfolgt im Handel

Dies bedeutet: Das Egal-Wohin-Ticket wird sich ausschließlich im Einzelhandel nicht jedoch in der offiziellen DB-Navigator-Applikation der Deutschen Bahn ordern lassen. Lediglich die Überführung eines im Markt erworbenen Tickets in das digitale Format wird von der Bahn-App DB Navigator unterstützt.

Anders als das 9-Euro-Ticket, das nur im Regionalverkehr gültig ist, lässt sich das Egal-Wohin-Ticket der Deutschen Bahn nicht nur in allen Zügen des Nahverkehrs (also per IRE, RE, RB, S-Bahn) einsetzen, auch Strecken des Fernverkehrs (also per ICE, IC oder EC) lassen sich mit dem Egal-Wohin-Ticket buchen.

Info-Seite und Info-PDF

Allerdings hat die Deutsche Bahn so viele Anmerkungen zu ihrem Sommer-Angebot, das nicht nur eine Info-Seite ins Netz gestellt wurde; zusätzlich steht auch ein fünfseitiges PDF-Dokument zur Verfügung, das über Einschränkungen bei der Abgabemenge informiert (maximal fünf Egal-Wohin-Tickets pro Person), den Verkaufszeitraum grob umreißt (so lange der Vorrat reicht) und den Einlösezeitraum definiert (bis zum 31. März 2023).

Zu den Märkten des EDEKA Verbunds, die das Egal-Wohin-Ticket verkaufen, gehören neben teilnehmenden EDEKA-Filialen selbst auch BUDNI, Marktkauf, nah&gut und trinkgut.

Noch wichtig zu wissen: Grundsätzlich lassen sich die Egal-Wohin-Tickets nicht mit zusätzlichen Ermäßigungen wie etwa mit vorhandenen BahnCard-Rabatten kombinieren.