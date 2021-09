O2 erweitert sein Prepaid-Portolio um einen neuen Flaggschiff-Tarif mit 999 GB Datenvolumen. Das neue Angebot wird vom 5. Oktober unter dem Name „O2 my Prepaid Max“ erhältlich sein.

"O2 my Prepaid Max" ab Oktober O2 kündigt neuen 999GB-Prepaid-Tarif an – iPhone 13 kurzfristig lieferbar

