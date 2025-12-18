O2 ergänzt 5G Plus um RedCap für Apple Watch und Co.

O2 erweitert sein bestehendes 5G Plus Pack um die Reduced Capability Technik. Das aktualisierte 5G Plus Pack kann ab sofort kostenlos zu geeigneten Mobilfunktarifen hinzugebucht werden.

Im Fokus steht die effizientere Nutzung des 5G-Netzes für Geräte, die nicht auf hohe Datenraten, sondern auf eine dauerhafte und energiesparende Verbindung angewiesen sind.

5G-Standalone als technische Grundlage

5G Plus basiert bei O2 auf dem sogenannten 5G-Standalone-Netz. Anders als frühere 5G Ausbaustufen arbeitet diese Technik nicht mehr über das LTE Kernnetz, sondern nutzt eine eigenständige 5G Infrastruktur. Dadurch sinken Reaktionszeiten, während Sprachdienste und Datenübertragungen stabiler abgewickelt werden können.

Mit RedCap kommt nun eine angepasste Variante des 5G-Standards hinzu. Sie richtet sich an Endgeräte mit begrenzten Hardware Ressourcen, etwa kleinere Akkus oder eine reduzierte Anzahl an Antennen. Typische Einsatzbereiche sind Smartwatches, vernetzte Kameras oder andere IoT-Geräte. Durch niedrigere Datenraten und vereinfachte Funkprozesse reduziert sich der Energiebedarf im Vergleich zu herkömmlichem 5G deutlich, ohne dass die Netzabdeckung eingeschränkt wird.

Voraussetzungen, Netzabdeckung und Buchung

Für die Nutzung des 5G Plus Packs inklusive RedCap sind mehrere Bedingungen erforderlich. Kunden benötigen einen 5G fähigen O2-Mobilfunktarif, eine 5G Plus geeignete SIM oder eSIM sowie ein kompatibles Endgerät. Zusätzlich muss das 5G Plus Netz am jeweiligen Standort verfügbar sein.

5G Plus-fähige Apple-Watch-Modelle

Apple Watch Series 11 5G 42mm

Apple Watch Series 11 5G 46mm

Apple Watch SE 3 5G 40mm

Apple Watch SE 3 5G 44mm

Apple Watch Ultra 3

O2 gibt an, mit seinem 5G Netz inzwischen mehr als 98 Prozent der Bevölkerung in Deutschland zu erreichen. Die Aktivierung des 5G Plus Packs inklusive RedCap ist über die Mein O2 App, das Kundenportal, die Servicehotline oder im O2 Shop möglich. Die Option ist kostenlos, hat eine Mindestlaufzeit von einem Monat und kann anschließend monatlich gekündigt werden. Bei einem Tarifwechsel wird das Paket automatisch entfernt und muss gegebenenfalls erneut gebucht werden.