Du kannst deine Fotos jetzt in Spotlight durchsuchen und mit Live Text sogar nach Texten in deinen Fotos suchen.

Wer einen bestimmten Text in seinen Fotos finden möchte, darf diesen allerdings nicht in das Suchfeld der Foto-Applikation eingeben. Das „Live Text“-Feature funktioniert ausschließlich, wenn die Texte über Spotlight aufgespürt werden und spuckt in der Foto-Applikation schlicht keine Suchergebnisse aus.

Die neue System-Funktion, die Apple sowohl in iOS 15 als auch in macOS Monterey integriert hat, trägt die schlichte Bezeichnung „Live Text“ und ist eine der besten und brauchbarsten Erweiterungen der diesjährigen System-Aktualisierungen.

Live Text in Fotos finden Nur über Spotlight: iOS 15 kann Text in allen Fotos suchen

